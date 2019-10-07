Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر شى، عموم أشيايى خالقنه إسناد ايدوب أعظمى بر توحيده إشارت ايدييور. Nurdan Katreler Her bir şey, umum eşyayı Hâlık’ına isnad edip a’zamî bir tevhide işaret ediyor. Lem'alar, s.616

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