Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وحدتده، فرديتده، بر قارينجه بر فرعونى، بر سينك بر نمرودى، بر ميقروب بر جبّارى او إنتساب قوّتيله مغلوب ايدر. Nurdan Katreler Vahdette, ferdiyette, bir karınca bir Firavun’u, bir sinek bir Nemrut’u, bir mikrop bir cebbarı o intisab kuvvetiyle mağlûp eder. Lem'alar, s.618

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