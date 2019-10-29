29 Ekim 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
حيات، شئوناتِ إلٰهيهنڭغايت جامع بر آيينهسيدر.
Nurdan Katreler
Hayat, şuunat-ı İlâhiyenin gayet cami bir âyinesidir.
Lem'alar, s.628
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