Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ نتيجه‌سى حيات اولديغى گبى، حياتڭ نتيجه‌سى اولان شكر و عبادت دخى، كائناتڭ سببِ خلقتى و علّۀِ غائيه‌سى و مقصود نتيجه‌سيدر. Nurdan Katreler Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi, kâinatın sebeb-i hilkati ve ille-i gayesi ve maksud neticesidir. Lem'alar, s.631

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