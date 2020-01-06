Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذاتِ حىّ قيّوم، إنسانى بتون كائناته بر مركز، بر مدار ياپارق، كائنات قدر گنيش بر سفرهِٔ نعمت إنسانه آچمشدر. Nurdan Katreler Zat-ı Hayy-ı Kayyum, insanı bütün kâinata bir merkez, bir medar yaparak, kâinat kadar geniş bir sofra-i nimet insana açmıştır. Lem'alar, s.657

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