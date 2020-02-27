Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ذيحيات، قيمتدار بر معجزهِٔ قدرتدر و بر إعلاننامهِٔ حكمتدر كه، صانعنڭ صنعتنى نهايتسز أهلِ تقديره جاذبه‌دارانه تشهير ايدر. Nurdan Katreler Her bir zîhayat, kıymettar bir mu’cize-i kudrettir ve bir ilânname-i hikmettir ki Sâniinin sanatını nihayetsiz ehl-i takdire cazibedarâne teşhir eder. Şuâlar, s. 26

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