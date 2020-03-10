Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم، أهلِ ايمان ايچون زندانِ دنيادن چيقمق و باغستانِ جنانه بر اوچمقدر. Nurdan Katreler Ölüm, ehl-i iman için zindan-ı dünyadan çıkmak ve bağistan-ı Cinana bir uçmaktır. Şuâlar, s. 29

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