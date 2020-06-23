Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور، ذوق و شوق ايله ديللرده اوصانديرميان، دائما تكرار ايديلن كلمهِٔ توحيدڭ دليللرى اولماسندن ضرورى تكراراتى قصور دگل، اوصانديرماز. Nurdan Katreler Risale-i Nur, zevk ve şevk ile dillerde usandırmayan, daima tekrar edilen Kelime-i Tevhidin delilleri olmasından, zarûrî tekraratı kusur değil, usandırmaz. Şuâlar, s. 98

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