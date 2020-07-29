Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أرض مجذوب بر مولوى گبى ايكى حركتيله· گونلرڭ، سنه‌لرڭ، موسملرڭ حصولنه مدار اولان بر دائره‌يى، حشرِ أعظمڭ ميدانى أطرافنده چيزييور. Nurdan Katreler Arz, meczup bir Mevlevî gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi, haşr-i a’zamın meydanı etrafında çiziyor. Şuâlar, s. 134

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