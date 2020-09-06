"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Nurdan Katreler

06 Eylül 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر گوزده و هر بهارده بيوك بر عالم وفات ايدر و تازه بر عالم وجوده گلير.

Nurdan Katreler

Her güzde ve her baharda büyük bir âlem vefat eder ve taze bir âlem vücuda gelir.

Şuâlar, s. 165

 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Birliği demokrasiyle kurulur

    Koronavirüs hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme

    Verilen sözler tutulmadı

    Gündem 15 Temmuz bağışları: O paralar nasıl kullanılacak?

    Milyonlarca Müslüman İslamofobi tehlikesinde

    Böyle giderse salgın daha da ağırlaşır: 'İkinci dalga değil tsunami'

    Maskeler koruyor mu?

    Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın Kudüs kararını derin endişeyle karşılıyoruz

    Koca: Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız

    Gerçekten mi?

    ABD'de son 24 saatte 1032 ölüm ve 54 bin yeni vaka!

    Giresun Şehidi dualarla uğurlandı

    Türkiye 580. maçında Sırbistan karşısında

    ÖSYM'den KPSS adaylarına saat hatırlatması

    Şahi topları 2 ayda taşınmış

    Salgının ağır seyrettiği Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    Eğitim-öğretim istatistikleri açıklandı

    Trump: Daha fazla ülke İsrail ile normalleşecek

    Gözler KPSS maratonuna çevrildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir provokasyon dalgası daha
    Ahmet BATTAL

    Doktor doktor Spano’m!
    Abdurrahman AYDIN

    Kader değişir mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Millet Partisi’nin talihli liderleri
    Davut ŞAHİN

    Ölümler ne çok arttı
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (2)
    Mehmet KARA

    TMM da!
    Faruk ÇAKIR

    Hatırlatma güzel, icraat gerek
    Genel

    İslam Birliği demokrasiyle kurulur
    Adnan NACİR

    Uçuyoruz...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.