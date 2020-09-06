Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر گوزده و هر بهارده بيوك بر عالم وفات ايدر و تازه بر عالم وجوده گلير. Nurdan Katreler Her güzde ve her baharda büyük bir âlem vefat eder ve taze bir âlem vücuda gelir. Şuâlar, s. 165

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