Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شمسڭ شعاعاتى ايله اونى گورمك و طانيمق گبى، خالقمزڭ أسماءِ حسنىسيله و صفاتِ قدسيه‌سيله اونى قابليتمزڭ نسبتنده طانيمغه چاليشه‌بيليرز. Nurdan Katreler Şemsin şuââtı ile onu görmek ve tanımak gibi, Hâlık’ımızın Esma-i Hüsna’sıyla ve Sıfât-ı Kudsiye’siyle Onu, kabiliyetimizin nisbetinde tanımaya çalışabiliriz. Şuâlar, s. 169

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