Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گوز، كائنات يوزنده‌كى حُسن و جمال گبى قيمتدار جوهر خزينه‌لرينڭ بر آناختاريدر. Nurdan Katreler Göz, kâinat yüzündeki hüsün ve cemal gibi kıymettar cevher hazinelerinin bir anahtarıdır. Şuâlar, s. 199

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