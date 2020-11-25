Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ياز گوزه و قيشه ير ويرمه‌سى و گوندوز آقشامه و گيجه‌يه دگيشمسى قطعيتنده، گنجلك دخى إختيارلغه و ئولومه دگيشه‌جك. Nurdan Katreler Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Şuâlar, s. 228

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