Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات، ايچى حدسز آياتله و معنيدار نقشلرله تزيين ايديلمش بر مسجدِ رحمانيدر كه، هر بر كوشه‌سنده بر طائفه بر نوع عبادتِ فطريه ايله إشتغال ايدر. Nurdan Katreler Kâinat, içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki, her bir köşesinde bir taife bir nevi ibadet-i fıtriye ile iştigal eder. Şualar, s. 209

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