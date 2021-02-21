Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ حكمتِ خلقتى و سرِّ جامعيتى ايسه، هر زمان، هر دقيقه خالقنه إلتجا و يالوارمق و حمد و شكر ايتمكدر. Nurdan Katreler İnsanın hikmet-i hilkati ve sırr-ı câmiiyeti ise, her zaman, her dakika Hâlık’ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmektir. Şuâlar, s. 19

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