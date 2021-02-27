Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أوت بز بر جمعيتز و اويله بر جمعيتمز وار كه، هر عصرده اوچ يوز أللي ميليون داخل منسوبلري وار. Nurdan Katreler Evet; biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda üç yüz elli milyon dahil mensupları var. Şuâlar, s. 243

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