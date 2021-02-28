28 Şubat 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
حكومت أله باقار، قلبه باقماز و هر بر حكومتده شدّتلى مخالفلر بولونور
Nurdan Katreler
Hükûmet ele bakar, kalbe bakamaz ve her bir hükûmette şiddetli muhalifler bulunur.
Şualar, s. 249
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