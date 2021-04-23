Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قارداشلرم! دقّت ايديڭز؛ سزڭ نفسِ أمّاره‌ڭز، قياسِ بِالنفس جهتنده، سوءِ ظن نقطه‌سنده سزى آلداتماسين، رسالهِٔ النور تربيه ايتمييور دييه شبهه‌لنديرمه‌سين. Nurdan Katreler Kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizin nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, sû-i zan noktasında sizleri aldatmasın, “Risale-i Nur terbiye etmiyor” diye şüphelendirmesin. Şuâlar, s. 296

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