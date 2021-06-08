Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بن رحمتِ إلٰهيه‌دن اُميد ايدرم كه، موتم حياتمدن زياده دينه خدمت ايده‌جك. Nurdan Katreler Ben rahmet-i İlâhiyeden ümit ederim ki, mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek. Şuâlar, s. 375

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