Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقى فداكارلر بربرينه قارشى كوسمگه دگل، بلكه كمالِ محويت و تواضع و تسليميتله قصورى كندينه آلير، محبّتنى، صميميتنى زياده‌لشديرمگه چاليشير. Nurdan Katreler Hakikî fedakârlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Şuâlar, s. 431

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