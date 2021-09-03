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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

03 Eylül 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ضيانڭ گونشه قطعى شهادتى مِثللو، بو گنيش رحمت دخى، پرده آرقه‌سنده بر رحمٰنِ رحيمه شهادت ايدر.

Nurdan Katreler

Ziyanın güneşe kat’î şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi, perde arkasında bir Rahman-ı Rahîm’e şehadet eder.

Şuâlar, s. 531

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