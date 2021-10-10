Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر مصنوعه بتون ذرّات و أجزاسيله و صورت و ماهيتيله بر قديرِ مطلقڭ إراده و مشيئتيله و إختيار و قصديله او مخصوص، مكمّل وضعيت ويريلييور. Nurdan Katreler Her bir masnua bütün zerrat ve eczasıyla ve suret ve mahiyetiyle bir Kadîr-i Mutlak’ın irade ve meşietiyle ve ihtiyâr ve kasdıyla o mahsus, mükemmel vaziyet veriliyor. Şualar, s. 567

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