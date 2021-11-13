Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالة النور أكثريتله قرآنڭ فيضيله و مدديله قلبه گلنسنوحات و إستخراجاتِ قرآنيه‌در. Nurdan Katreler Risaletü’n-Nur ekseriyetle Kur’ân’ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat ve istihracat-ı Kur’âniyedir. Şuâlar, s. 615

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