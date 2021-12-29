Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات، ايمان نوريله، ماتمِ عمومى يرى اولمقدن چيقوب مسجدِ ذكر و شكر اولمشدر. Nurdan Katreler Kâinat, iman nuruyla, matem-i umumî yeri olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur. Mesnevî-i Nuriye, s. 21

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