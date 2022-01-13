Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ضياسز گونشڭ وجودى ممكن اولماديغى گبى، الوهيت ده تظاهرسز اولاماز. تظاهرى ايسه، إرسالِ رسل ايله اولور. Nurdan Katreler Ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi, ulûhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise irsal-i rusül ile olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 32

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