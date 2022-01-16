Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو دنيايى ياراتوب اوته‌كى دنيايى ياراتمامق إمكانى يوقدر. چونكه ربوبيتڭ سلطنتى مكافات و مجازاتى ايستر. Nurdan Katreler Bu dünyayı yaratıp, öteki dünyayı yaratmamak imkânı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükâfat ve mücazatı ister. Mesnevî-i Nuriye, s. 35

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