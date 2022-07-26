Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم سكراتى اويانديرمدن أوّل اويان! Nurdan Katreler Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan! Mesnevî-i Nuriye, s. 116

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