Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ممكناتڭ وجودى بِالذّات حقيقى بر وجودِ خارجى اولماديغى گبى، وهمى ويا زائل بر ظلّ ده دگلدر، آنجق واجب الوجودڭ ايجاديله بر وجوددر. Nurdan Katreler Mümkinatın vücudu, bizzat hakikî bir vücud-u hâricî olmadığı gibi, vehmî veya zâil bir zıll de değildir, ancak Vâcibü’l-Vücud’un icadıyla bir vücuttur. Mesnevî-i Nuriye, s. 117

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