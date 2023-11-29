Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عدمدن أشيايى چيقاران قدرت، او أشيايى مهمل و باشى بوش بيراقماز. آنجق حكمتڭ مراقبه‌سي و نظارتى آلتنده تربيه ايدر. Nurdan Katreler Ademden eşyayı çıkaran Kudret, o eşyayı mühmel ve başıboş bırakmaz. Ancak hikmetin murakabesi ve nezareti altında terbiye eder. İşaratü'l-İcaz, s. 164

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