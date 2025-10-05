"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

İnfak etme

M. Fahri UTKAN
05 Ekim 2025, Pazar
Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (asm) “Allah Teâlâ şöyle buyurdu; Ey âdemoğlu! (Allah için) infak et ki, sana da infak olunsun!” (Buhâri, Tefsîrusûre (11), 2; Nefekât 1; Tevhid 35; Müslim, Zekât 36, 37)

Bu hadise bakıldığında, “İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir” (Rahmân, 55/60) âyet-i kerîmesini hatırlatıyor. Yani Allah rızası için yapılacak hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağı ifade edilmektedir.

Bunlardan anladığımıza göre, Allah yolunda infakta bulunana Allah Teâlâ infak ile  karşılık verir.

Sözlükte “tükenmek, tamamlanmak, son bulmak” manasındaki nefk kökünden türetilen “infâk “, bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek” gibi anlamlara gelirse de daha çok “para veya malı elden çıkarmak” manasında kullanılmaktadır. Dinî-ahlâkî bir terim olarak genellikle “Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması” demektir. Bu bakımdan infak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayırdır.  (https://islamansiklopedisi.org.tr/infak). 

Yukarıdaki tarife baktığımızda infak’ta birkaç özellik öne çıkıyor. Birincisi, Allah’ın hoşnutluğunu/rızasını gözetmek, ikincisi kişinin kendi malından/servetinden/sahip olduklarından yapılması ve üçüncü olarak da “muhtaçlara” verilmesi.

"Yapman gereken hayırlı işleri yarına bırakma! Bakarsın, yarın olur da sen olmazsın !" diyen Hz. Ali’ye (ra) uyarak, infaka karar verildiğinde en kısa zamanda yapılmalı. 

İnfak bugün ve bu dünya için yapılan bir faaliyet değildir. "Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın !"(Haşr: 18) ayetinin gösterdiği gibi ahirette neticesi görülecektir.

“Onlar, rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara: 3) ayetini tefsir ederken Üstad Bediüzzaman, zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmaları için şartları olduğunu belirterek özetle şu şekilde sıralıyor:

“1. Sadakayı vermekte israf olmaması.

2.  Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.

3. Minnetle in’âmın [nimet verme; insan etme] bozulmaması.

4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi.

5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.

6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahatte değil, hâcât-ı zaruriyesinde sarf etmesi lâzımdır.” 

İşte bu şartları hissettirmek için infak ederken, Kur’an’da, dikkat edilmesi gereken bir kısım incelikler de şöyle belirtilmiştir;

- Kişi sevdiği şeylerden verebilmelidir.”(Bakara: 177, 267)

- Başa kakmadan ve gönül kırmadan infak etmelidir.(Bakara: 260-264)

- Riyadan, gösterişten uzak durmalıdır. (Bakara: 264, 271; Nisa: 38)

- Hakikî ihtiyaç sahipleri tespit edilmelidir ki infak yerini bulsun. (Bakara: 273)

Cenab-ı Hakk’ın kişiye verdiği her nimetten infak etmesi gerekir herhalde. Meselâ paradan infak ettiği gibi, kuvvetini başkalarına yardım için kullanması, bilgisini diğer insanlarla paylaşması gibi.

Son söz olarak söylemek gerekirse, biz Müslümanlar olarak elimizden geldiğince bizden maddî bakımda aşağı seviyede bulunan ve gerçekte aldığı sadakayı nafakasına sarf edecek iman sahibi kişilere sadaka vermeliyiz ki, toplumda örnek kişiler olalım ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma duyguları içinde yaşamasına küçük de olsa bir katkıda bulunalım.

Cenab-ı Hakk bizlere, belirtilen şartlarda ve durumlarda infak edebilmeyi nasip etsin, Âmin.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    Meclis açılırken

    Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

    Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-3: Çare Asr-ı Saadet’i örnek almaktır
    Genel

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.