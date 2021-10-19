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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Kosova’da nihaî zafer

M. Latif SALİHOĞLU
19 Ekim 2021, Salı
GÜNÜN TARİHİ: 19 Ekim 1448

Kosova Savaşı veya II. Kosova Meydan Muharebesi, 19 Ekim 1448’de Sultan II. Murat kumandası altındaki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hunyadi öncülüğündeki bir müttefik Haçlı ordusu arasında yapılmış olan bir muharebedir. Diğeri gibi, bu savaş da Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. Aynı zamanda, bu kez nihaî bir zafer kazanılmış oldu.

Şimdi, altmış yıl arayla yaşanan iki büyük muharebenin gelişme seyrine bakalım.

I. Kosova Muharebesi

Birinci Kosova Savaşı, Osmanlı İslâm ordusu ile Balkan ittifakına dahil olan Slav Haçlı kuvvetleri arasında yaşandı. Kaynaklarda farklı tarihler gösterilmekle beraber, kuvvetli rivâyete göre bu savaş 27 Ağustos 1389'da vuku bulmuştur.

Rivâyetlerde, ayrıca Sultan Murad–ı Hüdâvendigâr’ın da aynı gün itibariyle şehit düştüğü naklediliyor. Şöyle ki:

Zaferden sonra savaş meydanını teftiş esnasında Sırp esirlerden Miloş ismindeki bir şövalye, Müslüman olmak ve padişahın ayağına kapanmak isteğinde bulunuyor. İsteği kabul ediliyor. Ancak, yanında sakladığı ucu zehirli hançeri ânî bir hareketle çıkarıp Sultan Murad'ın kalbine saplıyor ve Hüdâvendigârı orada şehid ediyor.

Tabiî, katil Miloş da hemen oracıkta parçalanarak öldürülüyor. Bu kişi, Sırplar tarafından asırlardır bir millî kahraman olarak yâd ediliyor.

Birinci Kosova Zaferiyle birlikte, Balkan ittifakı dağıldığı gibi, Sırp Krallığı da tarihe karıştı. Bölge, bütünüyle Osmanlı hakimiyeti altına girmeye başladı. Ancak, başka unsurlar huzursuzluk çıkarmaya devam etti.

Kosova'da nihaî zafer

II. Kosova Savaşı, 1448 yılı 17 Ekim'inde başladı ve 2-3 gün kadar devam etti.

Macar kuvvetleriyle muharebe eden Osmanlı ordularının başında, Sultan II. Murad Han (Sultan Fatih’in babası) bulunuyordu.

Ortalığın adeta Cehenneme döndüğü Kosova Meydanı’nda, bu kez nihaî zafer kazanıldı.

Bu zaferle birlikte, Macaristan da Osmanlı'ya boyun eğmek durumunda kaldı.

Her ikisi de zaferle neticelenen Kosova Savaşı’nın en mühim neticelerinden biri, Balkan ve Rumeli coğrafyasında yaşayan bazı toplulukların Müslümanlarla tanışması ve İslâm diniyle müşerref olmasıdır.

İslâmiyeti kabul edenlerin başında Boşnaklar gelir. Sonra da Arnavutlar, Pomaklar ve diğerleri...

Kosova'daki karşılaşmalar, aynı zamanda farklı ırk ve dinlere mensup fert ve toplulukların yakından tanışmasını netice verdi.

Bu karşılaşma ve tanışmadan önceki durum şudur: Bulgar, Macar ve Sırplar Hıristiyan Ortodoks, Hırvatlar Katolik, Boşnaklar ise Bogomildir.

Bogomillerde teslis akidesi yoktur. Onlar tek Allah inancına sahiptir. Hz. İsa'yı da (as)  Allah'ın resûlü olarak kabul ederler.

Buna göre Bogomiller, hakikî mânâda İse- vî olup, İslâm literatüründe "Hıristiyan muvahhidler" olarak addediliyor. Muvahhid, Tevhid ehli demektir.

İşte, Boşnakların Müslümanlarla tanışmasından ve İslâm dininin temel akidesini öğrenmelerinden sonra Müslümanlığı kabul etmeye başlamalarının birinci sebebi, onların muvahhid olmasıdır.

Boşnakların Murad–ı Hüdâvendigâr zamanında ve bilhassa Kosova Savaşı ile birlikte başlayan Müslümanlaşma vetiresi (süreci), Fatih Sultan Mehmed'in devr–i saltanatında kâmilen tamamlanmış oldu.

Netice-i kelâm: 1389 ve 1448'de Kosova'da yaşanan o kanlı meydan muharebesi, hikmet–i İlâhî'nin bir eseri olarak, şerden hayır ve felâketten saadet çıktığının mücessem bir misâlini teşkil ediyor.

Evet, öyledir kaide: Bazen saadetten felâket çıktığı gibi, bazen de felâketten saadet doğar.

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