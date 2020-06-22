"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Süleyman Demirel kadar…

M. Latif SALİHOĞLU
22 Haziran 2020, Pazartesi
Vefatının beşinci senesi vesilesiyle, Süleyman Demirel hakkında geçen hafta çok şey söylendi, yazıldı, çizildi; müsbet-menfi çokça yorumlar yapıldı.

Bunların çoğunu takip ettik, okuduk, dinledik, inceleyip değerlendirmeye gayret ettik. Yaptığımız bazı tesbitleri, mümkün olduğunca özetleyerek burada sizinle paylaşmaya çalışalım.

***

Cumhuriyet tarihi içinde, Süleyman Demirel kadar uzun süreli (50 yıl) siyaset yapan olmadığı gibi, onun kadar dahili ve harici engellerle, tehditlerle, darbelerle, müdahalelerle, muhtıralarla karşılaşan da olmadı.

1924 İslâmköy doğumlu olan Demirel, 1964’e kadar yüksek bürokrat olarak (DSİ Genel Müdürü) çalıştı. Bu tarihten sonra aktif siyasete atıldı. Adalet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1965’te Başbakan, 1993’te Cumhurbaşkanı oldu. 1971’de 12 Mart Muhtırası, 1980’de de 12 Eylül Darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldı. 

Yılmadı, pes etmedi, itidalini bozmadı, tehevvüre kapılmadı ve her defasında yeniden yükselerek ülkenin yönetimine gelmeye muvaffak oldu.

***

Süleyman Demirel kadar çetin rakipleri olan bir siyasetçiye rastlanılmadığı gibi, hepsiyle mücadele eden ve onları mağlûp ederek başa çıkan ikinci bir siyasetçi de yok: 1965’ten itibaren karşısına çıkan deve dişi gibi rakipleri, sıfatlarıyla birlikte şu şekilde sıralamak mümkün: Millî Şef İsmet Paşa, Karaoğlan Ecevit, Mücahit Erbakan, Milliyetçi Türkeş, Hatip Osman Bölükbaşı, Bayar destekli Ferruh Bozbeyli, Darbe Konseyinden icazetli Turgut Özal.

***

Süleyman Demirel kadar vatana-millete hizmet eden ve onun kadar çok eser kazandıran olmadığı halde, onun kadar şimşekleri üzerine çeken de olmadı. Siyasî rakipleri ve muarızları tarafından, sanki ülkeye hiçbir hizmeti olmamış gibi bir muamele ile karşılaştı. Aynı taassuplu muhalefet halen de devam ediyor.

***

Süleyman Demirel kadar yerli ve millî bir siyasetçi bulunmadığı halde, farklı siyasî görüş sahipleri tarafından hep dış bağlantılı gösterilmeye çalışıldı. Morrison denildi, Amerika’nın adamı denildi; denildi de denildi. Velhasıl, hayatının sonuna kadar da hep maksadının aksiyle itham edildi.

***

Süleyman Demirel kadar imam hatip okulları açan siyasetçi olmadığı gibi, aynı imam hatipliler tarafından amansız bir düşmanlığa maruz kalan ikinci bir siyasetçi de olmadı.

***

Süleyman Demirel kadar Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur’a sahip çıkan, savunan, taraftar olan bir siyasetçi olmadığı halde, onun kadar yine maksadının aksiyle muamele gören de olmadı. Dahası, onu din dışı, İslâm dışı, yani mason olarak göstermeye çalışan bağnazlar, hâlâ aynı damgalamaya ve aynı günahı işlemeye devam ediyor.

***

Süleyman Demirel kadar köy orijinli olup devletin bütün kademelerinden geçerek zirveye çıkan ve zirvede tutunabilen ikinci bir siyasetçi yok. Diğerlerinin tamamı memur çocuğu, şehirde yetişmiş, aristokrat aile mensubu, verasire…

Bu noktayı hakkıyla görmek ve öğrenmek isteyen, İslâmköy’e gitsin, doğduğu kerpiç evi görsün ve onun köy hayatını incelesin. “Biz, içi dolmadan kurumuş başakların arkasından geliyoruz” sözü ona ait.

***

Demokrasi tarihimizde, Süleyman Demirel kadar hem duâ, hem bedduâ alan ikinci bir siyasetçi her halde yoktur. Ama, sayı olarak her halde duâ edenlerin sayısı fazla olmalı ki, defalarca yüzde 50’nin de üzerinde oy desteği alarak ülkeyi uzun yıllar yönetmeye muvaffak oldu. 

En güzel neticelerinden biri de, cenazesinin taşıyla-toprağıyla mübarek olan Isparta’nın İslâmköy’üne götürülüp oraya defnedilmesidir. Unutmayalım ki, dayısı Hafız Ali’den duyup öğrendiği Üstad Bediüzzaman’ın gizli mezarı da Isparta’da. İnşaallah, manen de komşu olmuşlardır.

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz

    Halkın Meclisten birinci talebi adalet

    Bursa - Kestel'deki sel afetinde 2 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

    Çevremdekiler tedbir almıyor

    Korona mültecileri de vurdu

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kayboldu

    6 ildeki yoğun bakım hasta sayısı paylaşıldı

    Suriyeliler belirsizlikten kurtarılsın

    Servis edilen ürünlerden virüs bulaşabiliyor

    Kaç vatandaşa yardım yapıldı?

    Hareketlilik, pandemi ilânından önceki seviyede

    Salgında 5 milyon kişi gelir kaybına uğradı

    Kıdem tazminatında şimdilik geri adım

    Libya: Sisi’nin tehdidini savaş ilanı olarak görüyoruz

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Suudi Arabistan ‘Hac’ harici yasakları kaldırıyor

    Libya gerilimi tırmanıyor

    Yasakların kanunî dayanağı yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Halkın Meclisten birinci talebi adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Demirel kadar…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    Genel

    İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz
    M. Said ZEKİ

    Tünelin ucundaki ışıktan ayırma gözlerini
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Kur’ân’ı hıfzetmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı yaklaşıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Ehl-i tahkik misiniz, ehl-i taklit mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.