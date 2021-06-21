Sosyal medya, keskin bıçak!

Girmediğin sınavdan, çözmediğin /çözemediğin sorudan puan alamazsın.

Yaşadığımız zamanın ağır imtihanlarından biri de sosyal medya. Kaçmak, karşı çıkmak, uzak kalmak mümkün değil. Öyleyse; ‘Korkma, karşıla!’ düsturu gereği yüzleşmek lâzım.

Hikmet mü’minin yitik malıdır. Gördüğü yerde alır, dünyasına ve ahiretine faydalı şekilde kullanır. Zararlarını, tehlikelerini zaten yaşayarak görüyoruz. Bu gün sosyal medyayı faydalı şekilde nerelerde kullanabiliriz diye birlikte düşünelim.

Sosyal medyada faydalı/ doğru muhteva nasıl üretilebilir ve erişilebilir? Meselâ sosyal medyayı faydalı kullanmak isteyen biri:

* Kendi sitesini kurarak fikirlerini ilgi duyanlarla paylaşabilir. Merak ettiği, ilgi duyduğu konularda araştırma yapabilir. Kendi videolarını yapabilir. Bunlardan helâl kazanç elde edebilir. Yanlışa kızacağına doğruyu gösterebilir. Alternatif muhteva arayanlara doğru ve faydalı muhteva üretebilir.

* Bilgiye kolayca ulaşabilir. Gelen bilgileri, kitaplardan araştırarak veya işin ehli uzmanlara sosyal medya vasıtasıyla ulaşarak teyit edebilir.

* Okuma sıkıntısı olanlar bunu dinleyerek telâfi edebilir. Kur’ân, hadis, risale dinleyebildiği gibi; okumak istediği bir kitabı da dinleyebilir.

* Dil öğrenebilir, sevdiği şiirleri, bilmediği namaz sûrelerini çok dinleyerek ezberleyebilir.

* Okumak isteyenler uzaktan eğitim ile dünyanın en saygın üniversitelerine kaydolabilir, diploma/sertifika alabilir.

* Evden üretim yapmak isteyen ev hanımları kurslara on-line katılabilir sertifika alabilir. İş kurabilir, pazarlama yapabilir.

* Tematik televizyon ve videolarla meselâ bir mobilyanın nasıl monte edileceğini, bir aletin küçük arızalarını nasıl tamir edebileceğini öğrenebilir.

* Seyahatte olsa bile işyerini kameralarla görebilir, gerekli talimatları verebilir. Her hal ve şartta toplantılara, ders ve sohbetlere katılabilir. Uzaktakilerle kolayca istişare yapabilir.

* Sanal müzeleri, sergileri gezebilir. Meşrû bir şekilde dilediği film veya tiyatroyu seyredebilir. Müziği dinleyebilir. İlgi duyduğu konularda yapılmış belgesel programlarını seyredebilir.

* Kolayca sıla-i rahim yapabilir. Sevdiklerini, akrabalarını sosyal medya üzerinden ziyaret edebilir. (Üstad, Ceylan Abiye ‘mektupla da sıla-i rahim olur’ diyorsa...) ‘Bin kalemli Nurcu’ teşbihinden hareketle bütün dünyaya hakikatleri ulaştırabilir. Tanıdıklar arasındaki grup bülten gibi taziye, düğün, hastalık vs. konularında bilgi alış verişine vesile olabilir.

* Eskilerin hatıra defteri tuttuğu gibi, kendi bloğunu, video bloğunu oluşturup hatıralarını saklayabilir.

* Çeşitli aktivitelerle insan hakları, demokrasi, çevre, iklim, fikir ve düşünce vs. gibi konularda farkındalık oluşturup, aynı gaye ile kurulan topluluk ve gruplara katılabilir.

* Sanal âlemde yönetici konumunda ise zararlı, hakaret ve nefret ihtiva eden muhtevaları engelleyebilir. Gördüğü zararlı veya yanlış bilgileri düzelmesi için yetkililere haber verebilir.

* Kötülüğe eliyle diliyle engel olabilir. Mümkün değilse, “Onlar yanlış bir şey gördüklerinde vakarla oradan geçip giderler.”

* Digital home ofis.. Ev konforunda işyerine gitmeden çalışma imkânı. Gidiş ve geliş için yolda geçecek zaman üretimde kullanılıyor. İşe gitmek için yapacağı masraf olmuyor. Bu yapılmayan masraf çalışana ek ücret olarak veriliyor. Yollarda trafik olmuyor, yakıt tasarrufu oluyor. Hava kirliliği azalıyor.

* Sadece belli kesimin değil büyük çoğunluğun bu imkânlardan faydalanması. Markete gitmeye vakti ve durumu elvermeyenlerin, bilhassa kimsesiz ve yaşlıların on-line alış veriş yapabilmesi. Bir belgenin uzak yerlerden hemen istenebilmesi, on-line gönderilebilmesi.. Devlet işlerinde kolaylık, hızlı erişim, kırtasiye masraflarının azalması vs. daha bir çok faydalı kullanım düşünülebilir.

Yeter ki; biz iyiye, güzele, faydalıya yönelelim. İnsan her an imtihan oluyor.. sanal âlemde ya da gerçek âlemde. Ahirzamanda imtihan şiddetlendi. Girmediğin sınavdan, çözmediğin /çözemediğin sorudan puan alamazsın!