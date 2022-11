Yâ Huu.. ve Nüktesi

İnsan olmak.. hem en güzel şeref; hem en büyük mesuliyet..

Bil ey nefsim; “Kün” -ol- dedi, O.. senin için, yarattı kâinatı...

“Belâ” dedin, söz verdin. Hâlâ o ses yankılanır bak ezelden..

Uzak ol masivâ’dan, yüzünü O’na çevir. O’na kul olmaktan çekinme... İblisi kibir yaktı.. İftihar et; sadece O’na kulluktan ve O’ndan yardım istemekten..

Öyleyse O’nu bil... Bir’le O’nu.. Bir’i haykır, Bir’i söyle.. Kardeşlerini çağır Bir’likte söyle. Utanma, utandırma!

***

“Oku!.. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Öyleyse; ilim nerede olursa olsun ara, bul, al..

İlimlerin şahı ve padişahı O’nu bilmektir; unutma!

Edepli ol! ‘Edipler edepli olmalı” zira. Edep öğren Muhammed’den (asm). Zira, “O’nun ahlâkı Kur’an’dı.”

Pusulan Resul (asm) rehberin Kur’an olsun. Oku, öğren.. İstikamet ve ihlasla yaşa. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” Şaşırma sen, kimseyi de şaşırtma!..

***

Her söylediğin hak olsun. Fakat, senin hakkın değildir; her hakkı söylemek..

Feyiz kaynağın nur olsun; incitme mazlumları.. Topuz değil, nur göster muhtaç gönüllere. Nefret değil, barış ve muhabbet olsun şiarın. “Biz muhabbet fedaileriyiz!” Unutma! Unutturma!

Hakkın hatırını yüce tut her hatırdan.. Söyle hakikati; zalimlere bile.. Susma.. Örnek al Üstad’ından. Haykır Sözler’i, yayılsın Şuâlar.. Sen haykırdıkça baykuşlar karanlıklara çekilir..

Korkma! O dilemezse hiç bir bela gelmez. Bir musibet geldiği zaman ‘Ya Sabır’ de, üç sabrı omzuna al -ki musibette sabır, taatte sabır ve günah işlememekte sabırdır- Sağa sola dağıtmazsan eğer; her sıkıntıya kâfidir..

Pencerelerden ibretle seyret tecelli-i Esmâyı.. “Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler” de. Sana ait olmayan işlere karışma.. karıştırma..

***

Nurlar gıdamızdır, muhabbet katığımız.. O’nun hesabına sev her şeyi. Sev dünyayı, kâinatı, mahlukatı.. Bütün insanları.. Haklıysan korkma, güçlüysen korkutma!..

Sulh ve sükunet, barış ve emniyet halimiz, tavrımız..

“Mü’minler kardeştir.” Muhabbet üzre ol, müfritâne irtibat her daim kardeşinle..

Azrail (as) her an gelebilir; ölüm var zira... Unutma! Unutturma!

Çalış.. vazifeni güzelce yap.. istikametle yaşa.. Sonra; selametle kabir kapısını aç, bütün dostlar ve saadet-i ebediye seni bekliyor orada.

“O senden razı, sen O’ndan razı olarak gir cennetine! Selam olsun sana.. Ne mutlu sana..”