"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Nuşirevan ve Hz. Ömer’in (ra) adaleti

Mehmet CEBE
07 Ekim 2025, Salı
Tarih kitaplarını açtığımızda karşımıza “Adil Nuşirevan” diye anılan Sasanî hükümdarı çıkar.

Halkının hakkını gözeten, zulmü önlemeye çalışan, idaresinde denge kurmaya gayret eden bir hükümdar… Bu yüzden asırlarca “adaletiyle meşhur” (Nuşirevan-ı Adil) diye anlatılmıştır.

Ama Nuşirevan’ın adaleti, sadece dünya dengesi içindi. Yani halk huzur bulsun, devlet ayakta dursun diye kurulan bir denge… Allah’a hesap verme duygusuyla yapılmış bir adalet değil.

Hz. Ömer’in adaleti ise bambaşkadır. O, “Ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim” diyerek aslında yöneticilerine şunu hatırlatıyordu: Eğer bir putperest hükümdar bile adaletle anılıyorsa, bizler ki Kur’ân’a ve sünnete bağlıyız, bizden daha azı beklenemez! Bizim adaletimiz sadece insanlara değil, Allah’a karşı da hesap verme sorumluluğudur.

İşte bu yüzden Hz. Ömer’in adaletinde; güçlüye değil haklıya destek olmak, müslim-gayr-i müslim, kadın-erkek, köle-hür demeden herkes için aynı hukuku uygulamak vardır. O adalet sadece dünyalık bir denge değil, aynı zamanda ahirete uzanan bir hesap düşüncesidir. 

Nuşirevan’ın adı tarih sayfalarında kaldı, Hz. Ömer’in adı ise kalplere ve gönüllere kazındı. Çünkü birinin adaleti siyasetin gereğiydi, diğerinin adaleti ise vahyin emriydi.

Buradan şahsî ve toplum olarak alacağımız dersler vardır.

Bugünün yöneticileri de tarihten ders almalı, adaleti sadece düzen için değil, aynı zamanda Allah’ın huzurunda verecekleri hesap için de, Hz. Ömerü’l-Faruk ve Adil Nuşirevan’ı örnek olarak  adil olmalılar. Adalet, devletin ayakta kalmasının temeli olduğu kadar, insanların kalbinde güvenin de mayasıdır.

Eğer bir idareci halkına karşı adaletli olursa, o halk devlete bağlanır. Ama zulüm varsa, orada ne huzur kalır ne de güven. Nuşirevan’ın adı tarih kitaplarında kaldıysa, Hz. Ömer’in adı kalplerde yaşıyorsa, işte bu fark yüzündendir.

Bugün bizlere düşen, Hz. Ömer’in adaletini örnek almak ve “adalet mülkün temelidir” sözünü hayatın her alanına taşımaktır.

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı

    Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

    Everest Dağı'nda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

    '10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı hedefliyoruz'

    Mossad'a casusluk soruşturmasında 2 zanlıya tutuklama talebi

    Ankara-Mamak'ta yük asansörü ikiye ayrıldı: 12. kattan düşen 2 işçi öldü

    Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur iskeleye çarptı

    "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli"

    Gazze'de 2 yılda 20 bini aşkın çocuk İsrail tarafından katledildi

    Türkiye betonlaşmada Avrupa birincisi

    İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı

    Trafik cezalarında artış yolda

    Yağışlar barajları doldurmadı - Son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    Genel

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'
    Genel

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!
    Genel

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    FIFA'dan Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı
    Genel

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'
    Genel

    Uysal, Yeni Asya Standını ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.