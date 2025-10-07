"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Garkad’ın gölgesinde Sumud’un anlamı

İ. Seyda DURGUN
07 Ekim 2025, Salı
Ahirzaman olaylarına dair hadislerde geçen Garkad ağacı, çok tabakalı bir sembolü de içinde barındırıyor gibidir.

Bu ağaç, hadiste Yahudîleri ele vermeyen, onları koruyan bir “sessizlik duvarı” olarak tasvir edilir. Günümüzde ise Garkad, küresel finans sistemini, medya endüstrisini ve siyasî lobileri temsil eden bir metafora dönüşmüştür. Onun dikenli ve koruyucu yapısı, bugün İsrail’i kuşatan uluslararası destek mekanizmalarını hatırlatıyor gibidir.

Bugünlerde ise Garkad’ın gölgesinde, bir başka sembol doğdu: Sumud Filosu. Arapçada “sebat” ve “kararlılık” anlamına gelen Sumud, sadece bir yardım filosu değil, aynı zamanda Garkad’ın temsil ettiği küresel sessizliği ve korumacılığı delmeye çalışan vicdanlı insanların sesi gibidir.

Hadiste, Garkad dışındaki her şeyin Müslümanlara (vicdanlarının sesini dinleyenlere) Yahudîlerin yerini haber vereceği belirtilir. Sumud Filosu da uluslararası kamuoyunun büyük bölümünün (Garkad’ın temsil ettiği güçlere rağmen) Gazze’deki zulme sessiz kalmadığının, “Burada bir zulüm var!” diye haykıran bir “konuşan taş” olduğunun göstergesidir. Filo, Garkad’ın koruması altındakilere karşı, dünya halklarının ortak vicdanını temsil etmektedir denilebilir.

“Garkad”, aynı zamanda küresel finans ağacıdır; Sumud ise bu ağaca karşı filizlenen, sivil inisiyatifle beslenen bir “sebat fidanıdır.” Hadisteki “Yahudîlerin ağacı” olarak tanımlanan Garkad’ın aksine, Sumud insanlığın ortak değerlerini taşıyan bir dayanışma ağacıdır.

Garkad, soğuk savaşın, finansal manipülasyonun ve medya yoluyla yürütülen psikolojik savaşın gizli sembolüdür. Sumud Filosu ise bu gizli savaşa karşı, açık denizlerde, bütün dünyanın gözü önünde verilen bir mücadelenin görünür halidir. Drone saldırılarına, fiilî taciz ve baskınlara rağmen ilerlemeye çalışan her gemi, Garkad’ın dikenli engellerine karşı yürüyen insanların sesidir.

Sumud Filosu; milliyeti, inancı ne olursa olsun, zulme karşı safını açıkça belirleyenlerin, “sadakat ağacı”nın meyveleridir. Garkad’ın koruyucu gölgesi altındaki güçlere karşı, Müslümanlar ve onlarla el ele veren diğer inanç ve milletlerden insanlar, maddî bir savaştan önce, insanî ve ahlâkî bir savaş vermektedir. Filo, taşın ve ağacın konuşmasının bir tezahürü olarak, dünya vicdanının artık sessiz kalmadığının, Garkad’ın bile artık bu sessizliği tam olarak sağlayamadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu, kıyamet öncesi yaşanan büyük mücadelenin, semboller üzerinden şimdiden tezahür etmeye başladığı sırlı ve müjdeli bir sürecin habercisi gibidir.

Garkad ağacı, bir başka yönüyle sinema ve görsel medya aracılığıyla Siyonist siyasetini gizlemekte ve kamuoyunda fark edilmesini engellemektedir. Ancak Sumud Filosu, bu kontrole karşı stratejik bir direnç mekanizması geliştirmiştir. Filo, canlı yayınlar, Otomatik Tanımlama Sistemleri (AIS) ve uluslararası mürettebat sayesinde gemilerin sessizce ortadan kaybolmasını zorlaştırarak “yüzen basın odaları”na dönüşmüştür. Sumud, Garkad’ın gölgesinde değil, onun karşısında, dalgaların üzerinde yükselen bir umut ışığıdır. Bu iki sembolün kesişiminde, çağımızın en temel çatışmalarından birinin – küresel adaletsizliğe karşı insanî direnişin – özü yatmaktadır.

Küresel Sumud Filosu, Garkad’ın koruma kalkanının altında yükselen, hadislerin vaat ettiği kolektif vicdanın denizlerdeki tezahürüdür. Filo’nun eylemi, Garkad’ın medya ve algı kontrolü üzerindeki etkisini geçici olarak sarsmış, ancak nihaî zaferin denizlerdeki baskınlar veya insanî yardımlarla değil, küresel finansal güçler (Finansal Garkad) karşısında elde edilecek ekonomik, teknolojik ve manevî üstünlükle geleceğini ispatlamaktadır. 

Netice olarak Sumud Filosu Gazze’ye ulaşamasa da bize hatırlatır ki; zafer, denizlerde ve vicdanlarda sessizliği bozmakla başlar.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı

    Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

    Everest Dağı'nda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

    '10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı hedefliyoruz'

    Mossad'a casusluk soruşturmasında 2 zanlıya tutuklama talebi

    Ankara-Mamak'ta yük asansörü ikiye ayrıldı: 12. kattan düşen 2 işçi öldü

    Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur iskeleye çarptı

    "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli"

    Gazze'de 2 yılda 20 bini aşkın çocuk İsrail tarafından katledildi

    Türkiye betonlaşmada Avrupa birincisi

    İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı

    Trafik cezalarında artış yolda

    Yağışlar barajları doldurmadı - Son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    Genel

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'
    Genel

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!
    Genel

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    FIFA'dan Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı
    Genel

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'
    Genel

    Uysal, Yeni Asya Standını ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.