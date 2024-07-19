Afrika’nın en kalabalık ülkesi

Dünyanın nüfus bakımından yedinci ülkesi olan Nijerya, yaklaşık 230 milyon nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Nijerya kakao ve kauçuk üretiminde dünyada altıncı sırada bulunmaktadır.

GEZİ: Nijerya Gezi Notları-1

Mehmet Cebe

İran gezimizden dönüp evimizde 3-4 gün dinlendikten sonra, daha önceden planlamış olduğumuz, Kara Afrika’nın nüfus yoğunluğu çok olan ve insanların yarıdan fazlasının Müslüman (%55) olduğu Nijerya seyahati için Denizli’den İstanbul Havalimanına, oradan da 6 saatlik bir uçuş sonrasında Nijerya/Abuja Havalimanına indik.

Abuja, Nijerya’nın başkenti. Ülkenin orta kesimlerinde, Federal Başkent Bölgesi adı verilen bölgede yer alır. Abuja özel olarak planlanmış bir şehirdir ve büyük ölçüde 1980’li yıllarda imar edilmiştir. Bunun ardından 1991 tarihinde daha önce Lagos olan ülke başkenti Abuja’ya taşınmıştır.

Dünyanın nüfus bakımından yedinci ülkesi olan Nijerya, yaklaşık 230 000.000 nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Nüfus artışının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Ayrıca Avrupalı beyazlar da mevcuttur. Nijerya’nın ana gelir kaynakları petrol ve tarımdır. OPEC üyesi olan ülke dünyanın yedinci büyük petrol üreticisi durumunda olmasına rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Nijerya kakao ve kauçuk üretiminde dünyada altıncı sırada bulunmaktadır.

Manevi destek olmak

Pasaport işlemlerimizden sonra 3 kişilik ekiple, Nijerya’ya (Vizeli) giriş yaptık. Hizmet amaçlı ve yurt dışı Risale-i Nur hizmetinin yapıldığı yerleri görmek ve oralara manevi destek olmak gayesiyle geldiğimiz Abuja’da Risale-i Nur hizmetini yürüten Eyüp ve Yakup kardeşler bizi karşıladılar. Risale-i Nur hizmetlerinin yapıldığı hizmet binasına götürdüler. Geç vakit geldiğimiz Abuja’da, hizmet binasında akşam yemeği yiyip namazımızı kıldıktan sonra, yakın mesafede bize ayrılan otel odasına yerleştik.

Abuja’ya geldiğimiz günün ilk sabahında Risale-i Nur medresesinin bahçesinde bulunan sınıfları, Kur’ân ve din eğitimi verilen bölümü ziyaret ettik. Nijeryalı öğretmenler çocuklara ders verirken yerinde gördük. Burada hafta sonları ve okul mesaisi dışındaki saatlerde, mahallenin çocuklarına Kur’ân, Risale-i Nur ve din eğitimi dersi veriliyor. Daru’l Envar, devlet nezdinde kabul görmüş bir kurs niteliğinde. Sevilen ve güvenilen bir yer olduğu için buranın halkı çocuklarını buraya güvenerek gönderiyor.

Paketlerinin dağıtımına yardım ettik

Daha sonra aynı gün içinde yakın mesafede olan ve ihtiyaç içinde olan insanların bulunduğu bir köye gittik. Orada onların fakir hallerini, ihtiyaçlarını yerinde gördük. Abuja’da Nur hizmetini yürüten kardeşlerin, yardım amaçlı hazırladıkları gıda paketlerinin dağıtımına yardım ettik. Genelde kadın ve çocuklar bizimle muhatap oldular, çok fazla erkek göremedik. Erkekler de ailesini geçindirmek için çalışmaya gitmiş olmalılar. Burada aileler fakir ama çocuk yönünden zenginler. Her ailenin en az 5-6 çocuğu var. Meraklı gözlerle bizi takip ediyorlardı.

Biz onları da unutmayarak, çocuklar için daha önce satın alınan şekerleme tarzında hediyeleri çocuklara dağıttık. Çocuklar birer ikişer şekerleri aldılar ve sevindiler. Onları sevindirmek bizleri de mutlu etti. Köylülerin yaşadıkları mekanlar, kerpiçten evler tarzında, bir iki odalı başını sokacak kadar yerler. Her tarafı çevrili bir bahçe içinde 4 aile birden yaşıyor ve ortada yanan ateşte yemeklerini pişiriyorlar. Yani mutfak bahçe ortasında, ateş yanan bir yer.

Türkiye’nin 60-70 sene önceki köylerinin vaziyetini andırıyor. Yardım paketlerinin dağıtımından sonra Eyüp kardeşlerimizle beraber, Abuja’nın gezilecek yerlerinden Nijerya’nın simgesi Abuja Ulusal Camii’ne gittik. İkindi namazını kılarak camiyi ve çevresini gezdik. Nijerya ve gezdiğimiz Abuja şehri, elbette bizim gördüğümüzden ibaret değil. Bizim gördüğümüz yerler kenardaki fakir mahalleler. Koskoca ülkenin zenginleri de var ama zengin-fakir arasındaki mesafe çok açık.

Abuja Milli Camisi

Nijerya’nın en büyük camisi Abuja Milli Camisi, Nijerya İslami İşler Yüksek Kurulu tarafından 1984 yılında inşa edilmiş ve 1991 yılında ibadete açılmış. Abuja’nın 1991 yılında başkent ilan edilmesinden sonra faaliyete geçen camide, 15 bin kişi cemaatle namaz kılabiliyor.

Camiyi ziyaretimizden sonra vakit akşama yakın olduğundan Risale-i Nur medresesine döndük. Orada önce ananas ve mango dilimlerinden oluşan soğuk meyvemizi yedikten sonra, akşama kadar dinlendik. Akşam yemeğimizi, akşam namazını ve yatsı namazını kıldıktan sonra dinlenmeye çekildik.

Nijerya Abuja’ya gelişimizin 2. gününde ziyaret yerlerimizden birisi olan resmi okul Darul- Envar İlköğretim Okulu’nu ziyaret ettik, onları sevindirdik.

—DEVAMI YARIN—