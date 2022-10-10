Kitap fuarı notları

Bu yıl 5.si Açılan kitap fuarına Yeni Asya Neşriyat adına Denizli Temsilciliği olarak katılıp hizmet vermeye çalıştık.

Geçen yıllarda yardımcı olarak katıldığım kitap fuarlarında, fuarı organize eden kişi olmadığım için bazı eksiklikleri görememişim.

Bu yıl baştan sona fuarın her işi ile ilgilendik. Sıra, fuardaki kitap sergisi ve burada yapılacak hizmetlere geldi. Biz burada Risale-i Nur’u ve Yeni Asya’nın eserlerini sergiledik. Fuara, yayınevi olarak katılan büyük firmalarla beraber kıt imkânlarımızla başa baş hizmet vermeye çalıştık. Fuarın gözdesi, bizim açımızdan Kur’an, mealleri ve Risale-i Nur eserleriydi.

Takım halinde olmasa da, büyük kitaplardan tek tek veya cep kitaplarından, küçük kitaplara talep oldu. Alışveriş yapan müşterilerimize Risale-i Nur eserlerinden hediye verdik. Fiatların artması, hem de ekonomik zorluklar kitaba ilgiyi azaltmış. Bu durum satışları da etkiledi.

Hafta sonu her gruptan insanlar fuara geldiler kitap aldılar. Ama hafta içinde okullardan taşıma usulü öğrenciler fuara getirildi. Öğrencinin fuarı görmesi iyi, ama öğrencinin maddi imkânı sınırlı. Kitap satın almak için değil de, sadece gezmeye, görmeye gelmiş oluyorlar.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinden parası olup alışveriş yapanlar çok az. Biz de yine Yeni Asya Neşriyat’ın standında Can Kardeş, Bizim Aile ve Genç Yorum dergilerimizin eski sayılarından çocuklara imkân nispetinde hediye olarak dağıttık. Kitap fuarında Yeni Asya olarak bir ağırlığımız var. Neşriyatımız, gelenlerin takdirini kazanıyor.

Fuarlar tanıtım için iyi bir fırsat. Fuar süresince standımız boş kalmadı. Bol ilanlarla ve broşürlerle takviye edip küçük kitaplarla, hediye verilerek câzibe merkezi olunabilir. Kitapların tanıtımı için broşürler, Risale-i Nur’u tanıtıcı el ilanları ve küçük hediye kitaplarıyla fuarda olmamız gerekir. Fuarda belli bir süre hizmet verip ilgilendikten sonra kanaatim şu ki; daha az masrafla daha fazla hizmet yapılabilir. Bunun için de ortak akılla düşünmek ve her şeyi önceden planlamak gerekiyor.

Buradan; kitap fuarında yer kirası ve stant kurulumuna sponsor olan Denizli’deki iki firmamıza Ramazan ve Mustafa beylere ve Yeni Asya Neşriyat standında görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde standımızı ziyaret ederek bize maddi manevi destek olan dost ve kardeşlere de gönülden teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz. Hizmetlerimizin herkesi kuşatması iman hakikatlerinin her gruptan insana ulaşması, çocuk, genç, ihtiyar herkese hizmet verecek seviyeye yükselmesi temennisiyle başka illerdeki Yeni Asya Neşriyat kitap fuarında hizmet vereceklere başarılar diliyorum.