İnsan bir yolcudur

Ruhlar aleminde başlar bu yolculuk. Anne karnında devam eder, çocukluk ve gençlik yasanır. Daha sonra ihtiyarlık kabir, berzah, sırat, cennet veya cehenneme kadar devam eden uzun bir yolculuktur bu.

Bu yolculuk bütün insanlar içindir. İnsan dünyaya geldikten sonra yukarıda sayılan süreçlerin birinde ölüm gerçeği ile karşılaşır. Ölen ister genç veya ihtiyar, ister erkek veya kadın, isterse çocuk olsun artık cenaze adını almıştır. Cenaze yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır yakınlarından helallik istenir ve kabristana defnedilir.

Dünyada yolculuk sona ermiştir. Ölen için kabir, berzah hayatı başlar. Sorgu melekleri gelir ilk suallerini sorarlar. Rabbini, dinini, kitabını sorarlar.

Sonrasında imanın olup olmamasına göre hesap gününe kadar kabir ona ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Kabir suallerine doğru cevap verip Cennete doğru yol almak da var, cevap veremeyip cehennem tarafına yol almak da var.

İman edenlerden olalım. Kendimizi ateşe atmayalim. Din bize ne söylüyor? Allah var diyor. Ahiret var diyor. Cennet var Cehennem var. Doğru ol, yalan söyleme. İşini düzgün yap. İnsanlara faydalı ol. Kimseyi üzme aldatma. İşi ehline ver. Dünyada bir yolcu misafir gibi yaşa. Oku, çalış, helal kazan, harama girme. Daha bunun gibi pek çok emir ve yasaklarına var. Hepsi bizim faydamız için.

Ana karnındaki bebeğin aklı olsa ve ona söyleselerdi ki “Geniş bir dünyaya çıkacaksın. Orada güneş var ay var yıldızlar var, denizler var ormanlar var. Sen bu azalarını orada kullanacaksın. İnanmak istemez bebek bunlara. Ama bir süre sonra dunyaya gelir ve görür söylenenlerin doğru olduğunu.

Şimdi dünyadayız. Yaratıcımiz bize kitap ve peygamber göndermiş. Yaratanın mesajı Kur’an ve Peygamberimizin (asm) sözleri hadisler “kabir var ölüm var o yoldan ahirete, Cennete gideceksin diyor. Orada ebedi yaşayacaksın, diye müjdeler veriyor. Dünya ahirete göre zindan gibidir diyor. Çok insan umursamıyor. Ama insan oğlu mutlaka ölümü tadıp ahiret yolculuğuna başlayacak.

Bu hakikat iki kere iki dört etmesi kat’iyetinde kesin bilgi. Her gün binlerce insan ölüm hakikatini görüyor yaşıyor.

O halde ne yapalım. Yaratanı tanıyalım. Ona inanıp güvenelim. Elçisinin sözlerini dinleyelim. Dünyada ve ahirette mutlu olalım.