"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kur’ân ve kâinat kitabı

Mehmet CEBE
19 Kasım 2025, Çarşamba
Allah insana ilk emrini “Oku!” diyerek verdi. (Alak, 1) Bu emir, sadece harfleri değil, varlığı okumaya bir davettir.

Çünkü Allah (cc), bir yandan kelâm sıfatının tecellisi olan Kur’ân’ı Peygamber Efendimiz (asm) vasıtasıyla göndermiş, öte yandan kudret sıfatının tecellisi olan kâinatı yaratmıştır. Her iki kitap da okunmak, anlaşılmak ve tefekkür edilmek içindir.

Kur’ân, insanın aklına, kalbine ve ruhuna hitap eder; kâinat ise gözle görülen bir ayetler mecmuasıdır. Kur’ân ayetleri “okunan ayetler”, kâinattaki varlıklar ise “yaratılan ayetler”dir. Biri kelâmla, diğeri kudretle yazılmıştır. Kur’ân da “Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, akıllarını çalıştırsınlar?” (Hac, 46) buyurularak insan tefekküre çağrılmıştır.

Üstad Said Nursî bu hakikati mealen şöyle ifade eder:

 “Kâinat, kudret kalemiyle yazılmış büyük bir Kur’ân’dır. Kur’ân ise kelâm sıfatıyla yazılmış bir kâinattır.”

Ve yine Risale-i Nur’da Kur’ân’ı şöyle tarif eder:

 “Kur’ân, şu âlem-i kebîrin tercümesi, şu kâinat kitabının tefsiri, şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının bir tercümanı, Allah’ın güzel isimlerinin açıklayıcısıdır.”

“O, insana hem Rabbini tanıttırır, hem kâinatı okutur, hem de insanın kendini anlamasına vesile olur.”

Bu bakışla bakan insan, her varlıkta İlâhî bir imza, her harekette Rabbanî bir hikmet görür. Dağlar, denizler, gökyüzü ve hatta bir çiçek yaprağı bile Allah’ın isimlerini okutur. Peygamber Efendimiz (asm) de “ Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır” buyurarak bu okumayı teşvik etmiştir.

Gerçek okuma, insanı Allah’a yaklaştıran okumadır. Kur’ân’ı akılla, kalple, kâinatı ibretle okumak… İşte bu iki kitabı birlikte okuyabilen hem ilimle nurlanır, hem imanla huzur bulur. Kur‘ân ve kâinat iki kitap. Biri kelâmla, biri kudretle yazılmış. Her ikisini de okuyabilen, hakikatin yolunu bulur.

Rabbim, bize her iki kitabını da anlayarak, kabul ederek okumayı ve okuduklarıyla amel etmeyi nasip etsin.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    Örtülü harcamada rekor artış

    Asgarî ücret, azamî tartışma

    Yargıya güven azaldı

    Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

    Japonya, Çin'deki vatandaşlarını uyardı

    Ukrayna'da isabet alan Türk bayraklı LPG gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

    Emekliler seyyanen zam istiyor

    Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 kişi yaralandı

    Guardiola: Filistin'i yalnız bıraktık - Gazze'deki katliamları savunabilecek bir 'insan' hayal edemiyorum!

    ABD'nin Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması tasarısı BMGK'de kabul edildi

    Türkiye nüfusunun yarısı bankalara borçlu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.