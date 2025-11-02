"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Risale-i Nur’da Hz. Muaviye’ye (ra) bakış

Mehmet CEBE
02 Kasım 2025, Pazar
Samimî bir dostla sohbet esnasında Hz. Muaviye (ra), Emevîler ve bazı Sahabeler hakkında ileri geri konuşma olunca ben de Bediüzzaman'ın Hz. Muaviye (ra), Hz. Ali (ra) ve Sahabeler (ra) hakkındaki söylediklerini özetledim.

Şöyle ki, Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’da Sahabeler arasında yaşanan hadiseleri tarafgirlikle değil, imanî ve ilmî bir dengeyle değerlendirir. Hz. Muaviye (ra) hakkında da hürmetkâr bir üslup kullanır. Üstad’a göre Sahabe topluluğu, İslâm’ın temelini atan, Kur’ân’ın hakikatini insanlığa ulaştıran seçkin bir nesildir. Bu sebeple onlara dil uzatmak, dinî temelleri sarsar.

Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye (ra) arasındaki mücadele, "hilâfet ile saltanatın muharebesidir". Bediüzzaman, Hz. Ali’nin "ahkâm-ı dîni ve hakaik-ı İslâmiyeyi ve ahireti esas tutup, saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda" ettiğini, Hz. Muaviye ve taraftarlarının ise "hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için, azimeti bırakıp, ruhsatı iltizam" ettiklerini, "siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ederek hataya düştüklerini" belirtir. Her iki taraf da İslâm’a hizmet niyetiyle hareket etmiş; fakat Hz. Ali (ra) hakta isabet ederken, mukabilindekiler hataya düşmüşlerdir.

Üstad Bediüzzaman, Hz. Muaviye’nin şahsiyetine ve niyetine dil uzatmayı doğru bulmaz. Onun siyasî bir hata yapmış olabileceğini, ancak iman ve sadakatinde şüphe olmadığını ifade eder. Risale-i Nur’un bu yaklaşımı, Sahabeler arasındaki olaylara adaletle bakmayı, geçmişi bugünün kavramlarıyla yargılamamayı bize tavsiye eder, ders verir. İfrat ve tefritten bizi muhafaza eder.

İyi ki varsın Üstadım.

Okunma Sayısı: 1070
  • HÇeşitcioğlu

    2.11.2025 10:46:28

    Bediüzzaman Said Nursi’ye göre, Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin ihtilafı hilafetle saltanatın ihtilafı idi "Amma Hz. İmam-ı Ali’nin vaka-i Sıffın’da Hz. Muaviye’nin taraftarları ile muharebesi ise, HİLAFEt ve SALTANATIN muharebesidir. Yani Hz. İmam-ı Ali ahkam-ı dini ve hakaik-ı İslamiye’yi ve ahireti esas tutup, saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hz. Muaviye ve taraftarları ise; hayat-ı içtimaiye-i İslamiyeyi, saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp, ruhsatı iltizam ettiler, siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler."

  • Abdullah

    2.11.2025 08:44:50

    2- herhalde t e ş v i l ve t a s v i p l e r i y l e , etbaları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaik-ı İslamiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'aniye yi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüz binlerle müştehidin-i muhakkikin ve Muhaddisin-i kâmilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beytin gayet kuvvetli velayet ve kemalâtı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırından çıkmak kaviyyen muhtemeldi " Mektubat,19.Mektup,5.Nükteli işaret,sh. 172.

  • Abdullah

    2.11.2025 08:32:50

    1-Şimdi Risale-i Nur'dan, Aziz Üstad'ımız dan aktaracağım Emevilerle ilgili son derece ölçülü ve dengeli satırları herkesin özellikle Nur Talebelerinin nazarı dikkate almaları gerekiyor ki; emevilerle ilgili konuşurken ifrat ve tefrite düşmeyelim. "Hem eğer Hz.Ali (r.a.) olmasaydı,dün ya saltanatı,mülük-ü Emeviyeyi bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki, karşılarında Hz.Ali (r.a.).ve Ali Beyti gördükleri için,onlara karşı muva zeneye gelmek ve ehli İslâm nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye Devleti reislerinin umumu k e n d i l e r i o l m a s a da,

