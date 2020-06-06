"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Harabezara bakıp durma!

Mehmet ÇETİN
06 Haziran 2020, Cumartesi
Yanılmıyorsam en uzun rica ikinci On Üçüncü Rica. Muhtemelen, birincisinde dile getirilenler bitmemiş ki ikincisi gayr-ı ihtiyârî tevafuken yaz(dır)ılmış.

İlerleyen yaşımızda ilâç gibi geliyor bu ricalar.

Hiç unutmuyorum Aydın’ın kadim Nur Talebesi Necati Can Ağabey ile hatıralarını Ceyhan Tekin kardeşimle kaydetmek için yaptığımız bir mülâkatta “Her gün bir rica okuyorum, yeni güne can buluyorum” demişti. Muhteşem bir tesbit ki o ricalarda bir reçete bulmuş anlaşılan.

İhtiyarlığın demiyoruz, yaşlanmanın en özel ve belirgin tezahürü maziye dalmaktır. O sahifelere saklanan hatıraları birer birer, ama itinayla hatırlamak, âdeta yeniden yaşamak. Yaşarken şimdide durup, maziye misafireten gidip gelmek, bir ayağın sağlamca şimdiki zamanda diğeri geçmişin sokaklarında.

İşte bu vaziyette On Üçüncü Rica’daki meyvedâr ağaçların başındaki meyvelerin Üstada ikazının bizdeki yansıması karşımıza çıkıyor ve diyor ki:

Tamam, mazini dolaş, onları ibretle an! Safa verenleri al, keder verenleri at! Eğer sana hüzün verenlerle daima meşgul olursan bil ki o hüzün seni üzer. Hem bilesin ki o hüzün, ahbabsızlıktan kaynaklanmamalı, ahbablardan ayrılmaktan kaynaklanmalı ki bu hüzün doğru yola iletir. Dostların gittiği âleme hazırlar.

Ve esasen hayat ağacının meyvelerini toplayan niçin üzülsün ki?

Hakikaten o meyve “Harabezara bakıp durma!” ikazı ile ne demek ister?

Mülküm, diye bildiğin her neyin varsa mülkün değildir, o mülk sana ibahe olarak verilmiştir. Mülkiyeti sana ait olmayan bir malın kullanımı, istifade edilmesi demek isterim, ibahe derken. Bu emtiayı kullanırken sanki onun hakikî sahibi imiş gibi bir de onunla oluşan hatıra sokaklarında dolaşıyorsun! İbahenin düsturlarını unutmayasın!

Harabezara bakıp durma! Girdiğin hayat bahçesindeki murdar şeylerle meşgul olma! Her şeyin iyisine bak! Güzeli gör, güzel düşün ki hayatından lezzet alasın!

Harabezar da dâhil olmak üzere hayatında her ne varsa O’nun mülkünün birer parçasıdır. Bağlar ve bahçelerdeki çiçekler, güller ağaçlar, her şey O’nu tesbih ederler. Meyvede tecelli eden tefekkür meyvesini fikir babında yedin mi hiç, ona dikkat et!

“Ol!” emrinin Sahibi, dün o çiçekleri açtırdığı gibi bugün de şu an şahid olduğun gülleri, yarına sümbül veren dilleri de konuşturur, çiçeklerle, meyvelerle donatır. İşte bunlardan anla ki gafletten uyanasın! Ateşe sokulan demirin yumuşayıp faydalı bir hâl aldığı gibi sen dahi mazi ateşinde yoğrularak istikbalde istimale hazırlanan bu tecrübe meyvelerine dikkat etmelisin. Bir de musîbet ateşine isyan etmeyip ve fitne ateşine bulaşmadan devam eden hayatta kemâle erme meyvesini seni beklediğini de. Yok, eğer istikameti şaşırırsan, dışarıda arama harabezarı, içinde ara!

İnan olsun, eğer ahiret olmazsa bu hazin hâller çekilmez, bu yaşananların hazmı mümkün olmaz, hiçbir şey yerine oturmaz! O iman ile burada firak acısıyla kıvranan insan, orada kavuşacağı ümidiyle bakiye ömrünü tamamlar.

Şunu da unutma ki eşya ve hadiseye ibretle bakamıyorsan o zaman harabezarâne bakıyorsun denilmesine hazır ol! Onlar, bulundukları anı, o anı kendilerine lütfedeni anarak geçirmekle harap olmaktan kurtulup, Bakî’nin ayinedârlığını yaparak bekaya giderler. Böylesine vazife yapana takdirle bakmak elzemdir, Beyim! Sen ne ile meşgulsün? Şimdi temizlik vaktidir, taharet içten dışa doğrudur, kapının önünden. Duvarı süsleyip durma, köke kuvvet ver, temelleri sarsılan binanın harabezara döneceğini unutmadan gayrete sarıl, kardeşim!

Not: 1. Mehmet Kutlular ve Necati Can Ağabeylere Rabbimizden âcil şifa ve hayırlı uzun ömür diliyoruz.

2. Geçirmiş olduğu ameliyatın Dr. Orhan Kaşlıoğlu’na hayırlı ve sağlıklı bir hayata vesile olmasını diliyoruz.

Okunma Sayısı: 577
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.