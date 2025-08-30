"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Mürted ile fâsık hakkında farklı bir değerlendirme (1)

Mehmet ÇETİN
30 Ağustos 2025, Cumartesi
On Yedinci Lem’anın Yedinci Nota’sının satırlarında geçen fısk, fâsık, mürted, merdudü’ş-şehadet gibi tabirler arasında, kısa ve sınırlı bir mütalâa ile bu tahlil vücud buldu.

Nota’da muhatap, bedbaht hamiyetfüruş nitelemesiyle hitap edilen, kendini beğenip ve överek hamiyetli olduğunu iddia eden bedbahttır yani kötü talihlidir. Talihsizliklerden birisi de insanları hayata yönlendirirken din ile bağlarının koparılıp, kalbin âmiriyetini, vicdanın hakemliğini dumura uğratıp, cemiyet hayatını öldürücü zehir hükmünde canlı bomba ihdas edilmesidir.

Bediüzzaman, bu Nota’da mürted kavramını bozulmuş vicdan olarak tesbit eder. Yapacağı değerlendirmeyi bu esasa dayandırır.  

Biz bu Nota’nın bütünüyle mütalâasından ziyade mürted hakkında yapılan iki ifadedeki şiddet farkına dikkat çekerek fikir teatisinde bulunacağız. Tekrar etmekte fayda var, ele alınan konu fasık ve mürtedin fıkhî tahlili değil fasık ve mürted hakkındaki risale metinlerinde geçen ifadelerdeki şiddet farkının mütalâasıdır, başka yöne çekilmemesi rica olunur. Zira fıkhî yönünü mütalâa etmek bize değil, erbabına düşer. 

Birinci ifade

“Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebir ile sevk eden bedbaht hamiyetfüruş! Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semm-i katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki ilm-i usulde “Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kâfir, eğer zimmî olsa veya musalâha etse hakk-ı hayatı var” diye usûl-ü Şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür; fakat fâsık merdudü’ş-şehadettir. Çünkü haindir”1

Bu ifadenin benzeri de Yirmi Dokuzuncu Mektup’ta olduğu gibi Hutbe-i Şamiye’de şöyle geçer:

“Bizde biri fâsık olsa galiben ahlâksız ve vicdansız olur. Zira arzu-yu masiyet, vicdandaki imanın sadâsını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istihfaf etmeden tam ihtiyar ile şerri işlemez. Onun için İslâmiyet; fâsıkı hain bilir, şehadetini reddeder. Mürtedi zehir bilir, idam eder. Hristiyan bir zimmîyi ve kâfir muahidi ibka eder. Hanefî Mezhebi zimmînin şehadetini kabul eder.”

Bu ifadelerde mürted, çok şiddetli tel’in edilir; öldürücü zehir benzetmesiyle mürtedin vicdanı bozulduğu için toplumu zehirleyen olarak nitelenir. İslâm metodolojisinden getirilen bir kaide ile hayat hakkının olmadığı nakledilir. Ve görüldüğü gibi gerekçeler sıralanarak mürted hakkında yorum yapılır ancak bu yorumlara biz girmiyoruz sadece mürted ve fasık hakkındaki şiddet farkına dikkat çekerek mütalâamıza devam ediyoruz. Mürted ve fasık kavramlarının fıkhî tahlilini yine erbabına bırakarak ikinci ifadeyi şiddet farkına dikkat ederek okumaya devam ediyoruz. 

Dipnot:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 176 (Zühre); Lem’alar, s. 217

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı: Gazze konferansının sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okundu

    Gazze Tezkeresi TBMM’de kabul edildi: Tüm ülke parlamentolarına İsrail ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

    İtirazlar 1-5 Eylül'de: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili ''sözlü'' sınav sonuçları açıklandı

    Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    Eski BM Raportörü: Gazze'de soykırım işleniyor; "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerekiyor!

    İlk zil "uyum" eğitimleri için 1 Eylül'de çalacak

    "Vira Bismillah" için her şey hazır

    İngiltere, İsrailli yetkilileri Londra'daki savunma fuarına davet etmedi

    Çanakkale'deki yangınlarda 7039 hektar alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Adını yazabilen üniversiteli oldu
    Genel

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı
    Genel

    Kuraklık had safhada
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Düzce’de manevî yatırım haftası
    Genel

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor
    Genel

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.