Bakmayın, görün!

Mübarek Ramazan ayında Vefa Sosyal ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine iletmek için yardım paketlerini teslim etmeleri takdire şayandı.

Bu yardımları canlı yayında duyuran TRT muhabiri, yardım alan yaşlıca bir teyzeye, “Ne söylemek isterseniz?” diye bir soru soruyor. Yaşlı teyzemiz önce, “ne söyleyeyim yavrum” diyor. Muhabir mikrofonu uzatmayı sürdürünce teyzemiz, “Evlâdım çocuklarımız işsiz, kiralarını ödeyemiyorlar. Yardım edenlerden Allah razı olsun” cevabını duyan muhabir “teşekkür ederim” diyerek hemen oradan uzaklaşıyor. Bunun adına korku mu dersiniz yoksa başka bir şey mi varın siz karar verin.

Hayat pahalılığı artık insanları canından bezdiriyor. İşsizlik had safhada. İnsanlar geçinemiyor. Bir tarafta çöpten sebze toplayan insanlar diğer tarafta sebze ve meyvesini sokağa atan çiftçiler Türkiye’nin fotoğrafını yansıtıyor.

Bu ülkenin gerçeklerini saklamak mümkün değil. Gerçekleri görülmeli ki, çözüm yolları da aransın, bulunsun. Yoksa Kaf dağının ardından vatandaşın sorunları görülmez. Bakan değil gören olunmalı. Yoksa her gün yeni insanlık dramları ile karşılaşmaya devam edeceğiz.

***

TAM TAVSADI DERKEN

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin akıbeti günlerdir tartışılıyor. Bakandan Merkez Bankası başkanına, AKP’li yetkililerden hükümet yetkililerine kadar herkes bu paranın nerede olduğu ile ilgili farklı şeyler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye varıncaya kadar TL’ye çevrilince okunması bile zor olan 13 rakamlı bu büyük paranın akıbeti hakkında görüş beyan ettiler.

Kimisi “uçmadı ya, kasada duruyor” dedi. Kimisi “kasada, kimisi borçlara, kimisi halka, kimisi altın ithalatına gitti” dedi, ama kamuoyunu tatmin edemediler. Kesin olan bu para Merkez Bankası’nın kasasında olmadığı. Burada soru basit, “Kime, kaça, ne zaman satıldı, ya da kullanıldı? Cevabı bu kadar zor mu günlerdir gündemi meşgul ediyorsunuz. MB’nin kayıtlarında da olması gerekmez mi?

“128 Milyar nerede” olduğu konusu tam bu iş tavsadı derken AKP bir gün öncesinden “yarın saat 14.00’da” uyarısıyla duyurduğu paylaşım “animasyon” çıktı. Ertesi gün AKP’nin resmî twitter hesabından “Yalan üretim merkezi” başlıklı bir animasyon paylaşıldı. Ertesi gün de CHP “haydi çıkar maskeni” ifadesiyle animasyondaki karakterin maskesinin altında Erdoğan’ın yüzünün çıktığı görüntüyü paylaştı.

İşte bu paylaşımdan sonra “128 milyar dolar nerede?” sorusu tekrar hatırlara geldi. Yoksa “AKP bunun unutulmasını istemiyor mu?” şeklindeki sorular da akıllara geldi

Aynı gün Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve Millet İttifakını oluşturan partilerin (CHP, İYİ Parti, DP ve SP) genel başkanlarının birbirlerini etiketlemesi ile ittifakın bu işin peşini bırakmayacağı anlaşıldı. Liderler birbirlerine bu soruyu sorarken, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın paylaşımı ilginçti. “128 milyar doları sormaya devam. İlk bulan arasın Sayın Genel başkanlarım Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu… İrtibatta kalalım!”

Parti liderlerinin bu paylaşımlarından sonra bu dört partinin yetkilileri de birbirlerini etiketleyip aynı sorunun cevabını aradılar.

“128 Milyar dolar nenede?” sorusu Millet İttifakını bir zeminde bir araya getirdi. Bu birlikteliğe DEVA ve Gelecek Partileri’ni de ilâve etmek gerekiyor.

İlginçtir ki, bundan bir gün sonra da AKP bu animasyonu (çizgi filmi) sosyal medya hesaplarından kaldırdı!

Partili bir gazeteci, “128 Milyar Dolar nerede diyenler cevabın ne olduğunu biliyor. Pandemi döneminde esnafa verildi. İki yıla yakın Dünya ekonomisi durdu. İşçiye, çalışana, köylüye dağıtıldı. Vatandaşımızın mutfağında aş oldu. Gerisi algı ve yalan” diyerek meseleye farklı bir pencere açtı! Bakalım bu arkadaş gibi düşünen var mı, yoksa bundan önce bu soruya onlarca farklı cevap verilmişti, cevaplar artacak mı?

Açıklayın da kurtulun… Yoksa bu mesele çok su götürecek gibi görünüyor.

***

20 YIL ÖNCE…

Sosyal medyada, insanların 20 yaşındaki fotoğrafları paylaştığı bir akım başladı. Siyasetçisinden gazetecisine, bürokratından, normal vatandaşlara kadar herkes 20 sene öncesi fotoğrafını paylaşıyor. Bu paylaşımlara kızan da var, desteleyen de… Bunun yanında Türkiye’nin 20 sene önceki durumunu paylaşanlara epey çoğunluktaydı. 2001 ile 2021 arasında dolar, 1.14 liradan 8.30 liraya, benzin,1.24’ten 7.21’lere, çeyrek altın, 15.77 liradan 788 liraya, gram altın 9.8 liradan 477 liraya çıktığının paylaşımları da dikkat çekti.

Bu paylaşımlardan ikisi de “özlenen” kategorisinde idi…

***

İNGİLİZLER TUHAF İNSANLAR

İngiltere’de siyasî bağışları denetleyen Seçim Komisyonu, Başbakan Boris Johnson’ın Başbakanlık Ofisindeki dairesinin hangi kaynaklarla yenilendiğine yönelik soruşturma başlatmış.

“Siyasî bağış alma kurallara aykırı olmasa da politikacıların bunları ilân etmeleri gerektiğini” vurgulayan Seçim Komisyonu, soruşturmada tadilat işlemlerinin komisyon tarafından düzenlenen kurallara uygun olup olmadığının araştırılacağını belirtmiş...

Çankırılı hemşehrim olan Johnson sanki saray yaptırmış. Topu topu ofisinde bir tadilat yaptırmış. Şu İngilizlerde bir tuhaf insanlar vesselâm. Tadilat yaptırdığı malzemeleri kendi firmasından alsa hadi neyse… Bakalım soruşturma sonunda neler çıkacak?

***

BİRDEN FAZLA MAAŞ NORMAL Mİ?

Son günlerde devlette bazı kişilerin birden fazla maaş aldığıyla ilgili haberleri sıkça duyuyoruz. Bazıları inkâr ederken, bazıları susarak adeta kabul ediyorlar.

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette, vatandaşların yüzde 71’i birden fazla maaşa karşı çıkarken, birden fazla maaşı onaylayanların oranı ise yüzde 15’te kalmış.

Bürokratların birden fazla maaş almasına AKP’li seçmenin yüzde 61,3’ü, CHP’li seçmenin yüzde 89’ü, HDP’lilerin yüzde 85,5’i, MHP’lilerin 72,6’si, İYİ Partili seçmenin 85,1’i karşı çıkmış.

Sonuçlar ilginç. İyi tahlil edilmesi gereken sonuçlar var. Ülke de milyonlarca işsiz varken birden fazla maaş alınmasını onaylayanların kafa yapısını merak ediliyor doğrusu…