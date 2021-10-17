Basın dernekleri neden suskun?

Çok sayıda medya mensubunun basın kartlarının yenilenmemesi ile ilgili olarak medya/basın derneklerinin suskunluğu düşündürücü… Çünkü 1000’den fazla gazetecinin basın kartı yenilenmedi. Bu da gazetecilerin haber takibinde ciddî zorluklar yaşanmasına yol açıyor.

En ciddî sıkıntılardan birisi de 20 yıl basın kartı taşıyanlara komisyon kararıyla verilen Sürekli Basın Kartları’nın da yenilenmemesi. Bu kazanılmış bir hak. Hiçbir hukukî dayanağı olmaksızın basın kartlarının 2.5-3 yıldır yenilenmemesi en başta da milletin haber alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Ayrıca basın mensupları için manevî zararlara da yol açıyor.

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YÖNETMELİK İPTAL EDİLDİ, AMA…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yenilenmemeye gerekçe oluşturmak adına Basın Kartı Yönetmeliği’nde bir değişikliğe gitti. Bu değişikliğin Danıştay tarafından yürütmesi durduruldu. Başkanlık bu karar üzerine karara uyup basın kartlarını değiştirmek yerine başka bir yönetmelik hazırlayıp Danıştay’a sundu.

Bunun üzerine Çağdaş Gazeteciler Derneği yeni Basın Kartı Yönetmeliği değişiklikleri için de yeniden dâvâ açtı. 24 Haziran’da açılan bu dâvâ henüz sonuçlanmış değil. Dâvâ dilekçesinde yürütmeyi durdurma ve iptal istenen dâvâda, yönetmeliğin değiştirilen maddelerinin de iptal edilen hükümlerle aynı muhtevada ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dâvâ dilekçesindeki, “Yapılan yeni düzenlemelerde yargının tesbit ettiği hukukî endişelerin bir kısmı dikkate alınmamış, yargı kararına uyulmamış, bilâkis direnilerek, benzer düzenlemeler getirilmiştir. İdarenin bir ‘şekli uygulamaya’ gittiği dahi söylenemez. Danıştay kararının biçimsel olarak uygulanmasının dahi söz konusu olmadığı, aynı düzenlemelerin yeniden yürürlüğe konulması ile Anayasa’nın 2, 36, 138; İdarî Yargılama Usûlü Kanunu (İYUK) 28 maddelerine aykırı şekilde davranıldığı açıktır” denilmesi dikkat çekiciydi.

Durum böyle iken, medyanın örgütlü olduğu onlarca dernek, federasyon olmasına rağmen içinde üyelerinin de olduğu basın kartı yenilenmeyen gazetecilerle ilgili bir çalışma içine girmemeleri de ayrı bir garabet. Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanlığı Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Spor Yazarları Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği bunlardan bir kaçı. Ayrıca Türkiye’nin her bölgesinde örgütlenen gazeteciler federasyonları var. Ama nedense tamamı bu hukuksuzluk karşısında sessizliğini koruyor.

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1000’DEN FAZLA KART YENİLENMEDİ

Binden fazla gazetecinin basın kartı yenilenmezken sadece iki medya temsilcisinin Danıştay’a başvurması aslında bu derneklerinde iki ellerini yanaklarına koyup, oturup düşünmelerini gerektiren bir durum.

1995 yılından bu yana üyesi de olduğum Parlamento Muhabirleri Derneği’nin geçtiğimiz günlerde genel kurulu vardı. Başkanlık için üç aday yarıştı. Sözcü, Foxtv ve Kanal24’ün parlamento muhabirlerinin yarıştığı seçimde sandıktan Foxtv’den Kemal Aktaş’ın listesi çıktı. Genel Kurul’da üç adaya da bu sıkıntı anlatılırken konuşmalarında sadece Kanal24 Parlamento muhabiri Nagehan Akbulut’un bu “sıkıntı”dan bahsetmesi dikkat çekerken, diğer adaylarının bu konuda konuşmaması da ibretlikti. Yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşları, hatta PM Genel Kurulu’nun divanını yönetenlerin basın kartlarının yenilenmediğinin bilinmesine rağmen…

Basın mensuplarının haklarını savunmak adına kurulun federasyon ve derneklerin artık bu konuya el atma zamanı gelmedi mi? Bugün gazetecilerin sorunları ile ilgilenmeyeceksiniz de ne zaman ilgileneceksiniz? “Susma sustukça sıra sana gelecek” diye bir sloganı hiç mi duymamışlar?

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DİLEKÇE

Sayın Fahrettin Altun,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

12 Temmuz 2019 tarihinde basın kartımın (Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi) değiştirilmesi için başvurmuştum. Bu tarihe kadar ne bir değiştirme oldu, ne de bir bilgilendirme yapıldı. Sorduğumuzda “değerlendirme devam ediyor” deniliyor. İletişim Başkanlığı yeni binasına taşındığından dolayı mı bu gecikme yaşanıyor? Birimler tam yerleşemedi mi?

(1990’lı yıllarda o zamanki ismiyle Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün Kavaklıdere’deki binası hatırladığım kadarıyla 4 katlıydı ve bir haftada kartlarımız değiştiriliyordu, hem de o zamanki teknoloji ile…)

Başvurumun üzerinden iki seneden fazla bir zaman geçti. 37 yıldır basın sektöründe çalışıyorum. 32 yıldır gazetecilik yapıyorum. Tahmin edeceğiniz üzere kartımın değiştirilmemesi mağduriyet oluşturuyor. Meselâ, yaklaşık 26 yıldır PMD üyesi olmama rağmen Meclis’e “basın mensubu” olarak giremiyor, programları takip edemiyorum. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum.

Not: Ayrıca CİB’in sisteminde kartım “iptal edilmiş” olarak görülüyor. Oysa Yeni Asya Gazetesi’nin künyesinde ismim Ankara Temsilcisi olarak yer alıyor. Köşe yazısı ve haberlerim çıkıyor. Sigortam da yatıyor. En azından bu durumun kısa zamanda düzeltilmesini istiyorum.

Gereğini arz ederim…

Mehmet Kara