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11 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

“Fon soygunu tartışılmasın”

Mehmet KARA
11 Ekim 2026, Pazar
1 Ekim’de açılan Meclis ilk çalışma gününde çalışamadı.

TBMM Başkanvekili MHP’li Celal Adan’ın yönettiği oturumda üç milletvekili ile 20’in üzerinde milletvekili gündem dışı konuşmalar yaptı. Vekiller, tatilden sonra ülke ve illerinin sorunlarını anlattılar.

Ardından Grup Başkanvekilleri konuşmalarında ülkenin gündemini ilgilendiren konular, özelliklede “fon skandalı”, “krizi” ya da “soygunu” denilen gündemle ilgili eleştirilerini yönelttiler. 20 gündür kriz ile ilgili kurumların başkanlarının konuşmamalarını, meselenin üstünün örtülmek istendiğini, sorumların hesap vermekten kaçındığını, iktidarın da suçu birkaç kişiye yıkarak işin içinden kurtulmak istediğini söylediler.

Ardından TBMM Başkanlığının üç tezkerenin oylamasına geçildi.

Kanun tekliflerinin görüşmelerinde muhalefetin karar ya da yeter sayısı isteyerek kanunun Meclis’ten geçmesini engellemeye çalıştıklarına çok kez şahit olmuştuk. Ancak iktidar partisinin böyle bir yola girdiğini pek rastlamamıştık.

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HEM TEZKEREYİ GETİR HEM OTURUMA KATILMA!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı bir tezkere Genel Kurul’da onayına sunuldu.

Tezkere, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın 11-14 Ekim 2026 tarihlerinde Varşova’da düzenlenecek 13. Varşova Güvenlik Forumu’na katılımıyla ilgiliydi.

AKP Karaman Milletvekili Osman Sağlam, “karar yeter” isterken, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Ekmen, “Ayıp bir şey. Meclisi kapatmak için yani gerçekten” karşılığını verdi. Oylama sonucunda karar yeter sayısı bulunamadı.

10 dakika sonra tekrar bir oylama yapıldı. Yine karar yeter sayısı bulunamayınca tekrar ara verildi. Üçüncü oturumda da sayı bulunamayınca birleşime ara verildi.

Üçüncü oturum oylamasına geçildiği söz talebinden bulunan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri bu duruma itiraz ettiler. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın oturduğu yerden söylediği ifadeler, aslında bu gelişmeyi özetler mahiyetindeydi.

Tanal’ın, “Sayın Başkanım, bu tezkereyi getiren bu iktidar, yoklamayı isteyen bu iktidar, Meclis’e gelmeyen bu iktidar; yani böyle bir şey olabilir mi? Bu Cumhurbaşkanı tezkeresini veya Meclis Başkanı tezkeresini bu iktidar niye kabul etmiyor? AKP milletvekillerinin dışarıda ne işi var, niye Meclis Genel Kurulu’na gelmiyorlar?” sözlerine İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, “Mahmut ağabey, Çukurambar’a gidebilirsin istersen.” diye cevap verirken Tanal, “Anlamadım, Çukurambar’da mı fon? Fonun yeri Çukurambar mı?” diye sordu. Kaya, “Öyle diyorlar, ben de bilmiyorum.” karşılığını verdi.

Ardından, İYİ Parti, DEM, CHP ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, “AKP Grubu sırf bu önergeler konuşulmasın, sırf toplum hakikati bilmesin, milletvekilleri bu konuda söz kurmasın, Meclis bu sürecin üzerine gitmesin diye Meclisi kapatmayı tercih etti” ifadeleriyle duruma tepki gösterdiler.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise gülüşmelere neden olan “Muhalefete tam kadro Genel Kurulda olmayı tavsiye ederim” ifadesinden sonra Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, muhalefetin tam kadro Meclis’te olduğunu, iktidarın kanun tekliflerine sahip çıkmasını istedi. 

***

MECLİS NEDEN ARAŞTIRILMASIN?

Birleşim kapandı ancak muhalefet milletvekilleri konuşmalarına devam ettilerse de konuşmaları tutanaklara geçmedi.

İlginç olan, AKP’den sadece grup başkanvekilinin olması, iktidar milletvekillerinin genel kurulda olmasına rağmen oylamaya katılmamaları ve iktidarın Numan Kurtulmuş’un tezkeresine neden onay vermediğidir.

Asıl önemli olan da AKP’nin muhalefetin “fon soygunu” ile ilgili Meclis Araştırma önergelerinin bu noktada tartışılmasını neden engellediğiydi...

Meclis’in görevi yalnızca kanun çıkarmak değildir.

Meclis aynı zamanda millet adına sormak, araştırmak ve hesap sormak için vardır. Hele ortada kamuoyunun yakından takip ettiği bir “fon” tartışması varsa...

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