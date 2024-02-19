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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Hesap sorulmadıkça

Mehmet KARA
19 Şubat 2024, Pazartesi
Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yıldönümünde acılar hâlâ tazeliğini korurken, verilen sözlerin tutulmadığı ve ders çıkarılmadığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye yeni bir facia ile sarsıldı. Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasında yine ihmallerin olduğu görüldü. 9 vatandaşımız toprak altında kaldı, büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız.

Yıllardır muhalefetin, madencilerin ikazlarının görmezden ve duymazdan gelindiği bu olayda da maalesef görüldü.

Artık söyleyecek söz kalmadı. Bu sefer de sorumlular, millete ve bağımsız yargıya hesap vermezlerse bu acılar devam edip gidecektir. Bu yüzdende facialardan sorumlu olanlar unutulmamalı…

***

Zam yüzyılı

Mahallî seçimlere 41 gün kaldı. Halkın gündemi hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar ile geçim derdi.

Milletvekilleri vatandaşın dertlerini Meclis’te bir dakikalık konuşmalarında anlatmaya gayret gösteriyorlar

Samsun Milletvekili Murat Can, “geçmiş olsun” diyerek başladığı konuşmasında, “Çünkü mazota yine zam geldi, litresi 45 lira; on günde üçüncü zam. Mayıs’tan bu yana mazota gelen zam yüzde 30, sadece yılbaşından bu yana mazotun fiyatı beşte 1 zamlandı. Çiftçimiz, köylümüz, şoför esnafımız, nakliyecilerimiz nefes alamıyor. Çok değil, daha bir yıl önce ‘Cudi’de, Gabar’da varil varil petrol bulduk’ diye oy avcılığı yapanlar bir zahmet çıkıp şu tabloyu izah etsin; traktörünü çalıştıramayan köylüye, kamyoncu esnafına, minibüs esnafına izah etsin; akaryakıta gelen her zamdan sonra çarşıda, pazarda değişen fiyat etiketleri yüzünden perperişan ettikleri emekliye, emekçiye izah etsin; kundaktaki bebeğe izah etsin. Vatandaş 2006 yılında çeyrek altın alabildiği parayla şimdi 1 litre mazot bile alamıyor” diye devam ederken, hükümetin Türkiye yüzyılı” söylemine atıfta bulunarak, “Zam yüzyılı” benzetmesini yaptı.

İşte de tamda bu… Zam yüzyılı.

***

“Utanç tablosu”

Seçim takvimi işliyor. Partiler yarın belediye başkan adayları listelerini YSK’ya teslim ettikten sonra siyaset artık meydanlara kayacak. Öyle görülüyor ki, 40 gün boyunca yine sert atışmalar ve üslupsuz konuşmalar devam edecek.

Geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine adaletsiz bir seçim olacağı görülüyor. Bir taraf devlet imkânlarını t epe tepekullanırken diğer taraf yine kendi imkanları ile seçime hazırlanacak.

RTÜK’ün iki üyesi halkın vergileriyle yayın yapan TRT’nin 40 günlük çizelgesini açıkladı. TRT iktidara 1945 dakika ayırırken anamuhalefet partisine 25 dakika ayırmış. RTÜK üyesi İlhan Taşçı bu durumu “TRT’nin utanç tablosu” diye özetliyor.

“Adil olun” diyeceğiz ama yine olmayacaklar… Ama son sözü millet söyleyecek.

***

“Açık tehdit”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat’ta Hatay’da “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse şehre bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” demişti.

Bu sözünün üzerinden bir hafta geçtikten sonra, “Bizde CHP Belediye başkanları gibi ‘oy yoksa hizmet de yok’ diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz” demiş.

Erdoğan son olarak, “Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok” deme noktasına gelirken, Ordululara fındık kabuğu mu yakın demek istemiş?

Şaşırdık mı?

***

Şaşkınlık

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adayları arasında emeklilere yardım konusunda bir yarış var. ABB Başkanı Mansur Yavaş yıllardan beri emeklilere yardım yapıyor.

Cumhur İttifakının adayları da emekliye Yavaş’ın verdiğinden daha fazla yardım vereceklerini vaat etmeleri şaşkınlıkla izleniyor. Zira, onların emeklilere yardım etmesi iktidarın emekliye yetecek ücreti vermediklerini ortaya çıkarıyor. Bunun farkında değiller mi?

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