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7 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Sanki başka parti iktidarda!

Mehmet KARA
07 Ocak 2024, Pazar
Yirmiki yıldır iktidarda olan AKP hükûmetlerinde göreve gelen her bakan yeni politika uyguladı, uyguluyor.

İktidarda aynı parti olduğu halde Milli Eğitim’den Sağlık’a, İçişlerinden Dışişlerine kadar bütün bakanlar yeni bir icraat ortaya koyuyor. İşin garibi ise sanki daha önce başka partiler iktidardaymış gibi, her bakan kendinden önceki dönemi kötülüyor. 

Milli Eğitim’de her bakan yeni bir sistem uygulayarak eğitimi yaz-boz tahtasına çevirirken, sorunlara bir türlü çözüm bulunamıyor. 

Dış politika da zikzaklarla dolu. İsrail’in Gazze’de giriştiği ve üç ayını dolduran saldırılar sonrası meydanlarda İsrail protesto edilip, “katil” deniliyor ama mallar gemilerle İsrail limanlarına götürülmeye devam ediyor.  

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayarak bir yere varamayız. İsrail, senelerdir kınamalara kulak tıkıyor. Artık somut adım atma zamanıdır” sözleri, “somut adımı” kimin atacağı sorusunu sorduruyor. Bu alandaki zikzaklara Mısır ve Yunanistan’la olan ilişkileri de eklemek lazım. 

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HANİ FAİZ İNİNCE ENFLASYON DÜŞECEKTİ? 

Ekonomide de durum aynı. Önceki Bakanın uyguladığı politikalar tamamen terk edilirken yeni ekonomi politikaları uygulanıyor, eski politika dolayısıyla eski bakan kötüleniyor. Ekonomiyi dibe batıran, alım gücünü düşüren, hayat pahalılığını arttıran sistem; zengini daha zengin, fakiri daha fakir duruma düşüren KKM’yi sanki AKP Hükûmeti getirmemiş gibi şimdi ondan vazgeçiliyor ve bu sistemin ne kadar kötü olduğuna millet ikna edilmeye çalışılıyor.  

Faiz meselesi de öyle… Türkiye’yi dünyada dördüncülüğe çıkaran faizle ilgili neler söylenmedi ki. “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir”, diyen de “Şu anda faiz 8,5’e indirildi ve göreceksiniz enflasyon da inecek” diyen de, “faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek önceki ekonomi politikalarını uygulayan da aynı görevde bulunuyor. Yüzde 8,5’a kadar indirmekle övünen de, faizi yüzde 42,5 çıkaran da aynı iktidar… 

AKP hükümetlerinin ekonomi politikalarını özetleyen bir örnek verelim. 

Aslında, eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın iki yıl önceki, “Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde onlardan 20’e çıkmış, 2 kat artış. Bizde 10’lardan 20’ye çıkmış (ülkemizde de 7 kat atmış oldu) iki kat artış. İyi mi, değil” ifadeleri AKP hükûmetlerinin ekonomi politikalarının özeti… 

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ÇETELER 14 MAYIS’TAN SONRA MI GELDİ? 

14 Mayıs seçimlerinden sonra göreve gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, neredeyse her gün bir operasyon duyuruyor. Meğer dünyanın aradığı uyuşturucu baronları, kırmızı bültenle aranan mafya babaları, suç örgütleri Türkiye’de üs kurmuşlar. Her gün bir çete çökertiliyor. Her birine bir operasyon ismi verilirken, “Peki şimdiye kadar neden yakalanmadılar” sorusunu akıllara getiriyor. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.  

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İKTİDARA EN SERT TEPKİ YİNE KENDİSİNDEN! 

“22 yıldır AKP’nin aldığı kararlara en sert tepkiyi gösteren siyasetçi kim?” diye bir soru sorulsa, hiç şüphe yok ki, akıllara muhalefet gelmez. Bu sorunun cevabı “Recep Tayyip Erdoğan” olur. 

Bazen öyle şeyler söyleniyor ki, sanki AKP Hükûmeti yeni iş başına gelmiş de ülkenin bütün sorunlarını kendileri çözecek… İnanan var mı, gariptir ama var… 

Bunları çabuk unutuyoruz, hatırlatmakta fayda var… Hafızayı tazelemek iyidir, iyi… 

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