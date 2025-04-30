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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Allah’a dayan

Mehmet KOVANCI
30 Nisan 2025, Çarşamba
ŞİİR

Dahilî ve haricî cereyanlar çok müthiş,

Siyasî cemaatler hizmeti eder teşviş.

 

Zaman gaflet zamanı, unutturur ihlâsı,

İhlâstan saptığın an, bekle hemen iflası.

 

Onların kuvvetine dayanıp hizmet olmaz,

Onlara dayanırsan bu Nur hizmeti onmaz.

 

Senin içine sızar yılan gibi zehirler,

Bu kudsî hizmetini durmadan ifsad eder.

 

Mefkure sahipleri, her şeyi alet eder,

Senin hizmetini de davanı da mahveder.

 

İmanî hakikatler, bu kudsî Nur hizmeti,

Âlemde hiçbir şeyin olmamalı aleti.

 

Şimdiki cereyanlar, birbiriyle çarpışır,

Onlardan yardım alsan ihlâsa aykırıdır.

 

Başkasına dayanıp hizmeti büyür sanma,

Böyle diyenlere de sakın aman ha kanma.

 

Tevfik-i İlâhiye, dayanıp hizmet eyle.

Hizmetteki zahmetler rahmete döner bile.

 

O’nun inayetiyle hizmete devam eyle,

İhlâsla hizmet ise; ne mukaddes bir çile.

 

Hizmette ihlâs esas, başka bir gaye yoktur,

O’nun rızası varsa zarar yok kârı çoktur.

 

Safî hizmet ihlâsla yapılırsa hizmettir.

Hormonlu bir şekilde hizmetse hezimettir.

 

Hizmetin ücretini sade Allah’tan bekle,

Lillâh için hizmet et, başka bir şey bekleme.

 

Hizmette tebliğ esas, başka görevin yoktur,

Hidayeti veren Allah’tır de; orda dur.

 

Allah’a dayanarak edin hizmete devam,

Dört elle sarılalım çok kudsîdir Nur davam.

MEHMED KOVANCI

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