Sadece Nur göstermek

ŞİİR

Elimizde nur vardır siyaset topuzu yok, Nur zulmeti yok eder, Ondan zarar gelmez bak. Kalpte imanın nuru tuzaktan tutar uzak, Enfüs ve âfâkını nurlandırıyor pek çok. Yüz elimiz olsa da ancak Nurlara kâfi, Gill u gıştan beridir böyle hizmet çok sâfi, İhlâsla hizmet edin başka şeyler münâfi, Sakın alet etmeyin hizmete hiçbir şeyi. Siyaset topuzuysa kalpleri ıslâh etmez, Din de sathî olanı hak yoluna celbetmez, Dinsizlerle beraber dine hücumu bitmez, Siyaset topuzuyla dine hizmet edilmez. Din adına siyaset dine veriyor zarar, Bu dine hizmet değil bunda yoktur hiç yarar, Din umumun malıdır, olunamaz inhisar, Siyasetle hizmetle Rabbim olmaz sana yâr. Hem nur hem topuz ile edilmez dine hizmet, Topuz siyasî güçtür, Onla hizmet hezimet, Baskıyla dine hizmet netice vermez elbet, Dine hizmet istersen topuzu atıp terket. Muvafık, muhalifte Nurlara müştakı pek çok, Vicdan bozulmamışsa nura karşı olan yok, Topuzla ürkütürsen bu kalbe atılan ok, Kur’ân’da ve Sünnette bu şekilde tebliğ yok. Hem Nur hem topuz ise düşürüyor şüpheye, Nur ile celbederek topuzla mı tecziye, İkisi bir arada aykırıdır hizmete, Kudsî hakikatleri çeviriyor şişeye, Elması çeviriyor âdî birer kömüre. MEHMED KOVANCI

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